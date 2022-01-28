Губерниев считает Медведева фаворитом в финале Australian Open с Надалем

Известный спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о победе российского теннисиста Даниила Медведева над греком Стефаносом Циципасом в полуфинальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

«Медведев на невероятном кураже! Ещё до встречи с Циципасом говорил, что этот кураж должен помогать. Публика болеет против, а он её провоцирует, делает вещи, которые не нравятся зрителям и соперникам», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

По его мнению, на такие действия способен только настоящий чемпион, и он не удивится, если Даниил обыграет в решающем матче турнира легендарного Рафаэля Надаля.

«Он сейчас фаворит, он на моральном подъёме. Медведев — молодец. Правильно заводит себя. Такие вещи надо уметь использовать в свою пользу. Настоящий чемпион!» — добавил Губерниев.

Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и второй раз подряд пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится 30 января.

Ранее Медведев поделился эмоциями после победы на Циципасом.