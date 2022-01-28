Медведев: понял, что совершил ошибку, когда накричал на судью

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Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями после победы над греком Стефаносом Циципасом в полуфинальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Медведев: понял, что совершил ошибку, когда накричал на судью
  • AP

«Не думаю, что такие плохие эмоции мне помогают. Часто проигрывал из-за них, часто терял концентрацию. После того как накричал на судью, понял, что это ошибка», — сказал Медведев после игры.

По его словам, он рад, что ему удалось собраться после такого момента и снова обрести свою подачу в начале третьего сета.

«Да, я потратил силы, но надо было снова собраться, ведь это был очень важный матч. Я постарался и счастлив, что у меня получилось, что это сработало», — добавил Даниил.

Медведев обыграл Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и второй раз подряд пробился в финал Открытого чемпионата Австралии, где сыграет с 20-кратным чемпионом турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем. Встреча состоится 30 января.

Ранее Медведев извинился перед судьёй на вышке после победы над Циципасом.

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