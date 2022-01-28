Медведев извинился перед судьёй на вышке после победы над Циципасом

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Российский теннисист Даниил Медведев дважды принёс извинения судье на вышке после полуфинального матча с греком Стефаносом Циципасом (7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1) на первом в сезоне турнире Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Медведев извинился перед судьёй на вышке после победы над Циципасом
  • AP

Россиянин извинился за свои слова, которые сказал в адрес арбитра во время игры.

Напомним, что после проигранного второго сета 25-летний игрок раскритиковал работу арбитра из-за того, что отец соперника постоянно что-то говорил сыну во время игры, что запрещено. Медведев оскорбил рефери и жаловался на то, что тот не делает Стефаносу замечаний.

В финале Открытого чемпионата Австралии Медведев сыграет с 20-кратным победителем турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем.

Ранее сообщалось, что Медведев победил Циципаса и сыграет с Надалем в финале Australian Open.

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