Медведев извинился перед судьёй на вышке после победы над Циципасом
- AP
Россиянин извинился за свои слова, которые сказал в адрес арбитра во время игры.
Напомним, что после проигранного второго сета 25-летний игрок раскритиковал работу арбитра из-за того, что отец соперника постоянно что-то говорил сыну во время игры, что запрещено. Медведев оскорбил рефери и жаловался на то, что тот не делает Стефаносу замечаний.
В финале Открытого чемпионата Австралии Медведев сыграет с 20-кратным победителем турниров Большого шлема испанцем Рафаэлем Надалем.
Ранее сообщалось, что Медведев победил Циципаса и сыграет с Надалем в финале Australian Open.