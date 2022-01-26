На морально-волевых: как Медведев отыгрался со счёта 0:2 в матче с Оже-Альяссимом и вышел в полуфинал Australian Open

Даниил Медведев в напряжённом матче сломил сопротивление Феликса Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Открытого чемпионата Австралии по теннису. Российский теннисист уступил в первых двух партиях, однако сумел собраться и оформить камбэк — 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4. При этом в четвёртой партии он отыграл матчбол, а в пятой — все шесть брейк-поинтов, которые заработал канадец. Следующим соперником второй ракетки мира станет Стефанос Циципас, легко расправившийся с Янником Синнером.

Подвиг Медведева

На бумаге Даниил Медведев не должен был испытать серьёзных проблем в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии. До настоящего момента он дважды встречался с Феликсом Оже-Альяссимом и более чем убедительно брал над ним верх. И если на US Open-2021 канадец пытался бороться на протяжении всей встречи, то на ATP Cup его хватило лишь на первый сет, а во втором он получил «баранку».

Небольшую настороженность и сомнения в успехе Медведева могли вызвать лишь проблемы со здоровьем, мучившие его во время противостояния с Максимом Кресси. Россиянин почувствовал дискомфорт и был вынужден взять медицинский перерыв, но впоследствии вернулся в игру. Изначально сообщалось, что причиной стали боли в пояснице, но сам спортсмен прояснил ситуацию.

Также по теме Под давлением: как Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open Даниил Медведев победил Максима Кресси в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису и шестой раз в карьере пробился в...

«Много пришлось бегать вперёд после приёмов, когда он укорачивал с лёта. Поэтому немного заболела ягодица. У него потом было то же самое, что смешно… Ничего серьёзного, дня отдыха хватает всегда, чтобы такие вещи залечить. А будет доставлять неудобства — есть обезболивающие», — сказал Медведев в интервью Eurosport.

Уже в дебюте встречи стало понятно, что окончательно восстановиться россиянину не удалось. На корте он появился с тейпом на левом бедре и явно испытывал дискомфорт при движении и подаче. Возможно, из-за повреждения он не мог попадать в квадрат так стабильно, как обычно. Уже в стартовой партии он допустил три двойные ошибки, причём две из них в ключевой момент — на тай-брейке. Медведев оказался в роли догоняющего и впервые проиграл сет Оже-Альяссиму.

После этого канадец стал действовать ещё более уверенно. В первом сете он и без оглядки на Даниила демонстрировал теннис высокого уровня и был предельно стабилен, при этом постоянно оказывая давление на россиянина. Но во втором и вовсе поймал кураж. На своей подаче Оже-Альяссим был практически неуязвим — в 83% случаев попадал первым мячом, выиграл 20 из 24 очков и не позволил Медведеву заработать ни одного брейк-пойнта. Напряжённые розыгрыши также оставались за Феликсом. В ходе одного из них он в высоченном прыжке исполнил смэш, благодаря чему напомнил о своём баскетбольном прошлом.

Медведев же постепенно стал всё чаще предъявлять претензии судье и в агрессивной манере что-то выкрикивать своему тренеру Жилю Сервара. Сложно сказать, делал он это намеренно, как в противостоянии с Кресси, или не мог сдержать эмоций. Но пользы это не приносило. Вторая партия также осталась за Оже-Альяссимом, а действующий финалист Australian Open оказался на грани вылета.

Казалось, лишь медицинский перерыв может помочь Медведеву немного сбить настрой оппонента, а также получить передышку. Но действующий чемпион US Open не стал прибегать к подобным хитростям. Тем не менее, ему удалось немного прийти в себя и начать действовать увереннее как на подаче, так и на приёме. Но заработать брейк так и не получалось. Оже-Альяссим продолжал играть непривычно стабильно, хоть и немного ослабил прессинг.

Всё вновь дошло до тай-брейка, в котором перспективы Медведева казались туманными. Но сначала он взял очко на приёме, а затем ему на помощь пришла австралийская погода. На Арене Рода Лэйвера пошёл дождь, из-за которого матч был приостановлен. Россиянину хватило этой паузы, чтобы набраться сил, и выиграть пять следующих розыгрышей из шести. А вмести с ними и партию.

Четвёртый сет мало чем отличался от предыдущего. Медведев подтянул процент подачи и стал брать свои геймы чуть-чуть менее уверенно, чем Оже-Альяссим. Но всё это продолжалось вплоть до концовки. Сначала россиянин заработал брейк-пойнт, но канадец несколько раз неотразимо попал первым мячом, а потом то же самое повторил сам Даниил. Правда, ему было гораздо сложнее с психологической точки зрения, ведь всё это происходило на матчболе.

Лишь после этого Медведеву впервые удалось повести с брейком. Четыре невынужденные ошибки на своей подаче поставили Оже-Альяссима в сложную ситуацию, из которой он уже не выбрался. Россиянин вышел подавать на партию и пусть не без проблем, но дожал канадца. Для этого ему потребовалось четыре сетбола и очередной, 14-й по счёту эйс в матче.

Два проигранных сета подряд не могли не сказаться на психологическом состоянии Оже-Альяссима. В первую очередь это отразилось на стабильности подачи. Процент попадания первым мячом опустился с 70% до 57%, да ещё и начались проблемы с голеностопом. Этим очень быстро воспользовался Медведев. Да, сначала ему самому пришлось отыграть три брейк-пойнта во втором гейме, но в следующем он воспользовался первым же шансом и вырвался вперёд.

Впоследствии Медведев ещё не раз трепал нервы своим поклонникам. Сначала чуть было не позволил Оже-Альяссиму восстановить паритет в восьмом гейме, а подавая на матч, подарил канадцу ещё два шанса. Правда, впоследствии сам и забрал их. Россиянин провёл на корте 4 часа 38 минут и совершил ярчайший камбэк — 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4.

Уверенность Циципаса

Без лишних нервов в следующую стадию пробился Стефанос Циципас, для которого Australian Open становится одним из любимых турниров Большого шлема. Ранее он уже дважды доходил до полуфинала соревнований в Мельбурне, но преодолеть этот барьер пока не мог. Причём проигрывал он исключительно тем, кто впоследствии оставался в шаге от трофея. В 2019 грек был слабее Рафаэля Надаля, а двумя годами позже — Медведева.

На этот раз к полуфиналу Циципас подойдёт в гораздо лучшем состоянии, чем год назад. Тогда матчу с Медведевым предшествовала пятисетовая дуэль с тем же Надалем продолжительностью более четырёх часов. На этот раз ему хватило менее двух, чтобы разобраться с Янником Синнером. Итальянец ничего не мог противопоставить визави на приёме и лишь раз сумел взять более двух розыгрышей за гейм. В итоге, десятая ракетка мира не заработал ни одного брейк-пойнта, в то время как сам позволил сопернику реализовать четыре — 3:6, 4:6, 2:6.

Циципас в пятый раз в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема, что стало для него огромным достижением с учётом последних событий. Два месяца назад он перенёс операцию на локте и поначалу не надеялся, что сможет выступить в Мельбурне. Именно такие прогнозы давал врач, но грек сумел доказать, что тот ошибался.

Ремейк полуфинала US Open-2019

За вторую путёвку в финал поборются Рафаэль Надаль и Маттео Берреттини. И если первый продолжит борьбу за звание величайшего теннисиста в истории, то второй постарается сделать шаг на пути к первой победе на ТБШ. В 2021-м итальянец плотно укрепился в элите, но пока лишь раз добирался до финала «мейджора» — на прошлогоднем Уимблдоне. Правда, тогда ему во много повезло с сеткой. Вплоть до встречи с Новаком Джоковичем он не пересёкся ни с одним представителем топ-10 рейтинга ATP.

При этом дуэль Надаля с Берретини любопытна ещё по одной причине. Ранее они лишь раз делили корт — на победном для Рафы US Open-2019, а в преддверии их очного противостояния Маттео в пяти сетах взял верх над Гаэлем Монфисом. В Мельбурне всё повторилось с точностью до запятой. Итальянец вновь пережил тяжелейшее сражение с французом и вышел на испанца. Вопрос лишь в том, сумеет ли тот повторить результат и вновь сокрушить оппонента в трёх партиях.

Если ему это удастся, то Надаль в 29-й раз выйдет в финал турнира Большого шлема и приблизится по этому показателю к Новаку Джоковичу и Роджеру Федереру. Серб и швейцарец добирались до решающего матча 31 раз, а в 20 из них одержали победу. У Рафаэля процент побед выше — 20:8.

Несостоявшаяся сенсация

В женском турнире также определись все участницы полуфиналов. Компанию неудержимой Эшли Барти и Мэдисон Киз составили Даниэль Коллинз и Ига Свёнтек. И если американка практически не заметила сопротивления со стороны Ализе Корне, то полячка находилась в шаге от поражения. Кайя Канепи была близка к тому, чтобы в очередной раз шокировать австралийских фанатов и в 36 лет впервые выйти в полуфинал турнира Большого шлема.

Также по теме Один в поле: Медведев единственным из россиян вышел в четвёртый круг Australian Open Даниил Медведев одержал уверенную победу над Ботиком ван де Зандсхулпом и остался единственным представителем России в одиночных...

В первой партии Канепи взяла подачу соперницы и удержала свою, попутно отыграв четыре брейк-пойнта. Во второй пришлось сложнее — эстонка уступала со счётом 1:4, но смогла восстановить паритет и довести дело до тай-брейка. Там её погубила собственная неточность. Шесть невынужденных ошибок помогли Свёнтек получить комфортное преимущество и выровнять положение по сетам.

Решающая партия запомнилась невероятным количеством брейков. На двоих соперницы сумели лишь трижды взять собственную подачу, причём ни одна из них не выиграла и половины очков. Но если Свёнтек была сильнее хотя бы в каждом втором розыгрыше на своей подаче, то показатели Канепи оказались заметно ниже (39%). Полька четыре раза преуспела на приёме и во второй раз в карьере добралась до полуфинала «мейджора». Ранее это удавалось ей на «Ролан Гаррос» в 2020 году.

Несмотря на яркий камбэк, главным фаворитом Australian Open остаётся Барти. Хозяйка во второй раз вышла в полуфинал домашнего ТБШ, катком проехавшись по оппоненткам. Первая ракетка мира проиграла суммарно 17 геймов, и это при том, что встречалась далеко не с последними теннисистками. На ранних стадиях она расправилась с Камилой Джорджи и Амандой Анисимовой, а в четвертьфинале разгромила 21-й сеяную Джессику Пегулу — 6:2, 6:0.

Надежда в парах и шансы юниоров

Что касается остальных россиян, то борьбу за трофей в парах продолжает Вероника Кудерметова. Вместе с Элизе Мертенс они дошли до полуфинала, в предыдущем раунде без особых проблем взяв верх над Кирстен Флипкенс и Сарой Соррибес Тормо. Для этого им потребовалось два сета и менее полутора часов. Они четырежды брали подачу соперниц и в целом гораздо увереннее смотрелись в розыгрышах, выиграв 56% всех очков.

За выход в финал они поспорят с первым номером посева — чешками Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой. Те и вовсе пока не проиграли ни одной партии в Мельбурне, как и подобает главным фаворитам соревнований. В случае успеха они не только приблизятся к четвёртой победе на ТБШ, но и отомстят за прошлогоднюю неудачу на Australian Open. В 2021 году они уступили в финале Мертенс в паре с Ариной Соболенко.

Остались россияне и в юниорских турнирах. В мужском одиночном разряде до четвертьфинала добрался Ярослав Дёмин, которому предстоит сразиться с четвёртым сеяным Якубом Меньшиком. А в женском бьётся Диана Шнайдер. Одна из главных фавориток соревнований сыграет с бельгийкой Софией Костулас.