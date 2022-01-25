После скандальной депортации из Австралии Джокович собирается принять участие в турнире в Дубае
- AP
- © Mark Schiefelbein
Джокович входит в состав участников на турнир в Дубае, который пройдёт с 21 по 27 февраля 2022 года.
Напомним, что первая ракетка мира не участвует в Открытом чемпионате Австралии из-за скандала с визой. 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича, который въехал в Австралию по визе, не предусматривающей медотвода от вакцины против коронавируса.
Ранее первая ракетка мира Барти разгромила Пегулу и вышла в полуфинал Australian Open.