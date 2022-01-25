После скандальной депортации из Австралии Джокович собирается принять участие в турнире в Дубае

Первая ракетка мира серб Новак Джокович собирается принять участие в турнире категории ATP-500, который пройдёт в Дубае (ОАЭ).

Джокович входит в состав участников на турнир в Дубае, который пройдёт с 21 по 27 февраля 2022 года.

Напомним, что первая ракетка мира не участвует в Открытом чемпионате Австралии из-за скандала с визой. 16 января 2022 года суд постановил депортировать Джоковича, который въехал в Австралию по визе, не предусматривающей медотвода от вакцины против коронавируса.

Ранее первая ракетка мира Барти разгромила Пегулу и вышла в полуфинал Australian Open.