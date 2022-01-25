Первая ракетка мира Барти разгромила Пегулу и вышла в полуфинал Australian Open

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Австралийская теннисистка Эшли Барти крупно обыграла американку Джессику Пегулу в четвертьфинальном матче первого в сезоне турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.
Первая ракетка мира Барти разгромила Пегулу и вышла в полуфинал Australian Open
  • AP

Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:0 в пользу первой ракетки мира.

За свою карьеру Барти ещё не выигрывала Открытый чемпионат Австралии, но становилась победительницей Уимблдона и «Ролан Гаррос».

В полуфинале Барти сыграет с другой представительницей США Мэдисон Кис, которая победила чешку Барбору Крейчикову.

Ранее сообщалось, что испанец Рафаэль Надаль обыграл Дениса Шаповалова из Канады и вышел в полуфинал Australian Open.

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