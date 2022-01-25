Первая ракетка мира Барти разгромила Пегулу и вышла в полуфинал Australian Open
- AP
Встреча продолжалась 1 час 4 минуты и завершилась со счётом 6:2, 6:0 в пользу первой ракетки мира.
За свою карьеру Барти ещё не выигрывала Открытый чемпионат Австралии, но становилась победительницей Уимблдона и «Ролан Гаррос».
В полуфинале Барти сыграет с другой представительницей США Мэдисон Кис, которая победила чешку Барбору Крейчикову.
Ранее сообщалось, что испанец Рафаэль Надаль обыграл Дениса Шаповалова из Канады и вышел в полуфинал Australian Open.