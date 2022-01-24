Под давлением: как Медведев вышел в четвертьфинал Australian Open

Даниил Медведев победил Максима Кресси в четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии по теннису и шестой раз в карьере пробился в четвертьфинал турнира Большого шлема. 24-летний американец сумел оказать россиянину достойное сопротивление и взять один сет, несмотря на 18 двойных и 49 невынужденных ошибок: 2:6, 6:7, 7:6, 5:7. Следующим соперником россиянина на пути к титулу станет канадец Феликс Оже-Альяссим.

Даниил Медведев оказался единственным российским теннисистом, который в этом году добрался до второй недели Открытого чемпионата Австралии. Финалист прошлого турнира не испытал особых проблем на пути к четвёртому кругу, отдав один сет только хозяину соревнований Нику Кирьосу. Причём уже после того матча он знал, что вплоть до четвертьфинала ему не придётся встречаться с сеяными соперниками: все потенциальные конкуренты с высоким рейтингом выбыли из борьбы.

Но оппонента по 1/8 финала Медведев ни в коем случае не должен был недооценивать. Турнирная сетка свела его с американцем Максимом Кресси. Хотя он и занимает 70-е место в мировом рейтинге, а дебютировал во взрослом теннисе всего полтора года назад, в этом сезоне он успел громко заявить о себе и стать чуть ли не самым прогрессирующим игроком января.

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Достаточно сказать, что до встречи с россиянином Кресси выиграл уже 11 матчей в этом году, причём в шести из них он одолел соперников, превосходивших его по рейтингу. Восхождение родившегося в Париже американца началось с турнира в Мельбурне, на котором он победил соотечественника Райлли Опелку (отыграв у него два матчбола), испанца Хауме Мунара и болгарина Григора Димитрова. В финале Кресси встречался с самим Рафаэлем Надалем. По ходу матча американец имел сетбол и вёл с брейком во второй партии, но всё-таки уступил испанцу.

На Australian Open Кресси продолжил удивлять и в первом же поединке обыграл Джона Иснера, посеянного под 22-м номером. Для определения победителя в этом противостоянии понадобились все пять сетов. После этого Кресси впервые в карьере вышел в четвёртый круг турнира Большого шлема, гарантировав себе скачок ещё на 11 мест в рейтинге ATP. Такой прорыв теннисисту во многом обеспечила его манера игры: мощная вторая подача, агрессивный приём и частые выходы к сетке.

Во встрече с Медведевым Кресси не стал ничего выдумывать и сразу же прибегнул к своим любимым приёмам. Однако против россиянина они работали не так эффективно. Уже в третьем гейме американец проиграл свою подачу, допустив две двойные ошибки. На каждый успешный выход к сетке у него приходился один неудачный, а игра на задней линии почти всегда была за Медведевым. Кресси не попытался переломить ход первого сета и уступил со счётом 2:6. Весьма красноречивой была статистика невынужденных ошибок — всего одна у Медведева и 14 у Кресси.

В следующей партии американец повысил качество игры, что позволило ему сохранить за собой подачу. Медведеву стало гораздо сложнее на приёме, и в итоге он не заработал ни одного брейк-пойнта, хотя попыток избежать тай-брейка не бросал до самого конца. О том же думал и Кресси, когда настало время 12-го гейма. Если до этого Медведев легко брал свою подачу, отдавая максимум два очка, то в этот раз он допустил пару ошибок и подарил сопернику сетбол.

Россиянин спасся фирменным ударом по диагонали, а затем дождался ответных ошибок от Кресси, позволивших всё-таки разыграть тай-брейк. В этот момент американец вдруг лишился всех своих сильных сторон и оказался практически беспомощен и на подаче, и на выходах к сетке. Медведев заработал четыре сетбола и с третьей попытки взял партию, сделав эйс.

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Третий сет оказался во многом похож на второй. Снова никому из соперников не удалось поразить друг друга подачей. Хотя Медведев снова сыграл почти безупречно, допустив всего одну невынужденную ошибку, он при этом реже владел инициативой, в то время как Кресси опять нащупал свой темп. На ход игры также повлияли короткие медицинские паузы, которые оба теннисиста брали, чтобы размять спину.

Отличалась партия только своим исходом. На тай-брейке ничто не предвещало беды для Медведева. Он брал свои розыгрыши и даже повёл на чужой подаче, хитро приняв в ноги. Но Кресси тут же выиграл два очка, а ещё два получил от россиянина. Этого хватило, чтобы выиграть сет у второй ракетки мира.

Следующая партия снова превратилась для соперников в мучительную погоню за брейком, только теперь Медведев в ней наконец-то стал преуспевать. Почти каждый гейм на подаче Кресси растягивался на несколько минут, и россиянин несколько раз был близок к переломному для всего матча событию. Но воспользоваться ошибками оппонента долго не удавалось. Медведева это так вывело из себя, что он перед камерой пожаловался на скучную игру соперника.

Американец отчаянно сопротивлялся, пока не был сломлен в 12-м гейме. Добавив себе в статистику ещё две двойные ошибки и доведя их количество за матч до 18, Кресси позволил Медведеву проявить всё своё мастерство и впервые с первого сета повести в счёте. Прошлогоднему финалисту оставалось только подать на матч, и всего несколькими ударами он довёл встречу до конца.

Медведев одержал победу при доминировании на подаче и колоссальной разнице невынужденных ошибок — 11 против 49 у Кресси. Но при этом россиянину пришлось провести свой самый долгий матч на нынешнем Australian Open (3,5 часа). Медведев шестой раз в карьере вышел в четвертьфинал мейджора. Следующим его соперником станет канадец Феликс Оже-Альяссим, которого россиянин недавно обыграл на ATP Cup.