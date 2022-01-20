Свист трибун, споры с арбитром и сломанная ракетка: Кирьос проиграл Медведеву в самом ярком матче дня на Australian Open

Даниил Медведев не без проблем преодолел барьер второго круга на Australian Open. В центральном матче дня он в четырёх сетах сломил сопротивление Ника Кирьоса. По ходу встречи известный своим скандальным характером австралиец неоднократно апеллировал к арбитру и зрителям, а в концовке заключительной партии со злости сломал ракетку. Также путёвки в следующий раунд завоевали Андрей Рублёв, Дарья Касаткина и Анастасия Павлюченкова. А Людмила Самсонова завершила выступление на турнире, уступив Маркете Вондроушовой.

Фееричная дуэль Медведева и Кирьоса

В одном из центральных матчей четвёртого игрового дня Открытого чемпионата Австралии встречались Даниил Медведев и Ник Кирьос. Для россиянина это испытание обещало стать непростым по той причине, что ему противостоял не просто хозяин кортов, а один из 18 теннисистов, с которыми он пересекался на турнирах ATP, но ни разу не обыгрывал. Тем не менее, в ходе пресс-конференции вторая ракетка мира признался, что его не смущает этот факт и отметил, что с момента последней дуэли сумел добиться значительного прогресса.

С главным фаворитом турнира было трудно поспорить. В последний раз пути соперников пересеклись в Вашингтоне в августе 2019 года. С тех пор 25-летний Медведев успел дважды добраться до финала «мейджора» и в одном из них победить, а Кирьос лишь один раз смог дожить до второй недели, и то сделал это с трудом — в 2020-м в Мельбурне он поочерёдно оставил не у дел Лоренцо Сонего, Жиля Симона и Карена Хачанова.

Практически каждое успешное действие австралиец сопровождал экспрессией — то высовывал язык, то бегал по корту, а фанаты отвечали ему бурными овациями. Не обошлось без сломанных ракеток, традиционных пререканий с судьями и игры на публику — именно тех выходок, благодаря которым прославился Ник помимо самого тенниса.

Отчасти именно такое поведение помогло австралийцу в третьем сете, когда он на кураже сумел зацепиться на подаче Даниила и развить свой успех. Однако на большее у него не хватило ни сил, ни желания. Россиянин в целом контролировал ситуацию, прибавляя в нужные моменты и не реагируя на давление. Причём не только внутреннее, но и внешнее — зрители освистывали его вне зависимости от того, как завершался розыгрыш, а также активно мешали готовиться к вводу мяча (хотя из-за выкриков с трибун несколько раз страдал и Кирьос).

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Особенно напряжённым получился первый сет, который продлился 66 минут и завершился лишь на тай-брейке. Ник уступал 2:4, но в ключевой момент сумел взять подачу Даниила. Впоследствии он повторил это успех лишь раз. В основном же австралиец мало что мог противопоставить Медведеву на приёме. Тот выиграл 85% розыгрышей при попадании первым мячом и исполнил 31 эйс. Но особенно удивительно то, что россиянин действовал в непривычно агрессивной манере и записал на свой счёт аж 68 активно выигранных мячей. Это и помогло ему добыть путёвку в третий круг — 7:6 (7:1), 6:4, 4:6, 6:2. Там он померится силами со «старым знакомым» — голландцем Ботиком ван де Зандсхулпом.

Фанаты продолжили оказывать давление на Медведева и по окончании встречи. Во время флэш-интервью они свистели настолько громко, что тот с трудом мог разобрать речь четырёхкратного победителя турниров Большого шлема Джима Курье. Россиянин обратился к болельщикам с просьбой уважать экс-первую ракетку мира, но те не особо вняли его словам.

«Матч с Кирьосом был очень непростым для Медведева. Дане на этом этапе нужны такие встречи, чтобы нервы играли. Психологическое преимущество было на стороне Ника. Он играл дома, перед своей публикой. В последний раз Медведев сталкивался с таким болением против себя в финале US Open с Джоковичем. Это была хорошая игра. Правда, у Дани часто не получались удары в последний момент, ошибался больше, чем обычно. Такое бывает, когда играешь против оппонента, который не держит ритм. Хотя Кирьос 115-й в рейтинге, он может сыграть как игрок топ-20», — сказал «Чемпионату» прославленный теннисист Андрей Чесноков.

В свою очередь, глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев выразил восхищение выступлением Медведева, но признался, что сомнения в его успехе отпали уже после первой партии.

«Выиграв первый сет, Медведев не мог игру упустить. Проиграл третий из-за одного очка. Могло быть и 3:0. Игра была такая, потому что Кирьос хорошо подавал и иногда исполнял крутые розыгрыши. Но, повторюсь, сомнений не было. Несомненно, хорошо, что Даня сыграл такой матч уже во втором раунде. Быстрее вработается в турнир на полную. Главное, чтобы хорошо восстановился», — добавил Тарпищев.

При этом заслуженный тренер России Владимир Камельзон высоко оценил качества Кирьоса, но подчеркнул, что Медведев был гораздо сильнее.

«Он продемонстрировал собранность, хорошую игру. Медведев зрителей уже знает. Не в первый раз всё против него. Хотя австралийская публика очень тяжёлая. Кирьос доставляет большое удовольствие тем, что устраивает шоу. Даня психологически готов быть первой ракеткой мира. Просто молодец! Он сломал поймавшего кураж Кирьоса. Фантастически провёл четвёртый сет, — отметил специалист.

Доминирование Рублёва и успех Касаткиной

В отличие от соотечественника, Андрей Рублёв не испытал никаких проблем в противостоянии с Ричардасом Беранкисом, пробыв на корте всего 1 час 49 минут. Литовец пытался бороться в первом сете, но потом окончательно сник и впоследствии забрал лишь два гейма суммарно — 4:6, 2:6, 0:6. Он не сумел ни разу сделать брейк и взял меньше трети розыгрышей на приёме, и это при том, что у соперника не шла подача. Первым мячом россиянин попадал лишь в 50% случаев. Теперь его ждёт непростой противник в лице Марина Чилича.

В женском одиночном разряде путёвки в следующий раунд завоевали Анастасия Павлюченкова и Дарья Касаткина. Не смогла пройти дальше лишь Людмила Самсонова, второй год подряд зачехлившая ракетку во втором круге. Но если в 2021-м она проиграла 14-й сеяной Гарбинье Мугурусе, то на этот раз не смогла справиться с Маркетой Вондроушовой. В рейтинге WTA чешка располагается на четыре строчки ниже россиянки, поэтому вряд ли могла считаться однозначным фаворитом. Однако 37-я ракетка мира не смогла взять ни сета — 2:6, 5:7.

И это особенно обидно, ведь во втором она вела с брейком и даже подавала на партию, но дважды позволяла сопернице возвращать инициативу. Людмила подавала ещё хуже Рублёва (40%), а десять раз не смогла ввести мяч в игру и со второй попытки. Если прибавить к этому тот факт, что невынужденных ошибок у неё набралось почти вдвое больше, чем активно выигранных мячей (43 — 23), поражение кажется логичным.

Что касается двух других россиянок, то ни одна из них не испытала особых проблем. Павлюченкова в принципиальном противостоянии взяла верх над Самантой Стосур. До сегодняшнего дня теннисистки восемь раз делили корт и имели в активе по четыре победы. Причём в двух последних встречах верх брала австралийка — в 2018 году она выиграла на «Ролан Гаррос» и «Мастерсе» в Мадриде. Но годы берут своё. В 37 лет оказать достойное сопротивление ей оказалось не под силу — 2:6, 2:6.

В свою очередь, Касаткина также вырвалась вперёд в очной дуэли с Магдой Линетт и попутно отомстила за сокрушительное поражение четырёхмесячной давности. В августе полячка разгромила её в четвертьфинале турнира в Кливленде, отдав всего три гейма. Россиянка была щедрее, но реванш всё равно получился более чем убедительным. На протяжении всей встречи она превосходила визави и не позволила той сделать ни одного брейка.

Касаткина одержала победу со счётом 6:2, 6:3 и прервала неудачную серию выступлений на Australian Open. Начиная с 2016 года, она ни разу не преодолевала барьер второго раунда, а в большинстве случаев оступалась уже на старте. Чтобы впервые в карьере пробиться в четвёртый круг, ей необходимо совершить сенсацию и расправиться с ещё одной полячкой, девятой ракеткой мира Игой Свёнтек. А в случае успеха она выйдет на Павлюченкову. Правда, если та справится с опытной румынкой Сораной Кырстей.

В парных разрядах представительство россиян заметно сократилось. Правда, избежать этого было невозможно. Так, в первом же круге жребий свёл между собой сразу четыре дуэта, в которых состоят спортсменки из России. Дальше идут Вера Звонарёва и Вероника Кудерметова, выступающие вместе со словачкой Викторией Кужмовой и бельгийкой Элизе Мертенс соответственно.

Помимо Варвары Грачёвой и Анны Блинковой, шанс завоевать трофей в парах потерял Аслан Карацев. На Australian Open он заявился вместе с Артёмом Ситаком, но завершил борьбу уже в первом раунде. По окончании первого сета российско-новозеландский дуэт был вынужден сняться с турнира.