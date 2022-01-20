Медведев проиграл первый сет на Australian Open в матче второго круга с Кирьосом

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев проиграл первый сет на Открытом чемпионате Австралии 2022 года в матче второго круга с австралийцем Ником Кирьосом.

Первые два сета в матче второго круга Australian Open выиграл Медведев, но в третьем Кирьос сумел переломить игру в свою пользу (7:6 (7:1), 6:4, 4:6). Таким образом, россиянин проиграл первый сет на турнире.

Напомним, что в первом круге Медведев обыграл швейцарца Генри Лааксонена со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты.

Ранее Кирьос гневно обратился к судье во время матча с Медведевым на Australian Open.