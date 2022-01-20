Кирьос гневно обратился к судье во время матча с Медведевым на Australian Open

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Австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к судье во время матча второго круга Открытого чемпионата Австралии с россиянином Даниилом Медведевым.
Кирьос гневно обратился к судье во время матча с Медведевым на Australian Open
  • AP

«Не забывай, этот матч — он про меня и него. Не испорти его, запуская часы слишком быстро», — сказал Кирьос судье на вышке Карлосу Бернардесу.

Счёт после двух сетов 7:6, 6:4 в пользу российского теннисиста.

В первом раунде Медведев обыграл швейцарца Генри Лааксонена со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты.

Ранее Карацев и Ситак снялись по ходу матча первого круга Australian Open.

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