Кирьос гневно обратился к судье во время матча с Медведевым на Australian Open
- AP
«Не забывай, этот матч — он про меня и него. Не испорти его, запуская часы слишком быстро», — сказал Кирьос судье на вышке Карлосу Бернардесу.
Счёт после двух сетов 7:6, 6:4 в пользу российского теннисиста.
В первом раунде Медведев обыграл швейцарца Генри Лааксонена со счётом 6:1, 6:4, 7:6 (7:3). Продолжительность встречи составила 1 час 54 минуты.
Ранее Карацев и Ситак снялись по ходу матча первого круга Australian Open.