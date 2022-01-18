Пятисетовый триллер Карацева и уверенные победы Медведева и Рублёва: как россияне стартовали на Australian Open

Сеяные российские теннисисты в полном составе преодолели барьер первого круга Открытого чемпионата Австралии. Даниил Медведев и Андрей Рублёв в трёх сетах справились с Генри Лааксоненом и Джанлукой Магером соответственно, а Карену Хачанову потребовалось четыре партии, чтобы взять верх над Денисом Кудлой. В то же время Аслан Карацев провёл на корте почти пять часов и допустил 107 невынужденных ошибок, но всё же сломил сопротивление Хауме Муньяра. В свою очередь, в женском одиночном разряде сразу четыре отечественные спортсменки завершили выступление в стартовом раунде.

Спокойствие Медведева и Рублёва

В то время как в мире продолжают обсуждать скандал с выдворением Новака Джоковича, в Мельбурне стартовал Открытый чемпионат Австралии по теннису. И если в женском турнире сборной России не удалось обойтись без потерь, то в мужском барьер первого круга преодолели все четверо изначально заявленных для участия спортсменов. Исключением стал лишь Роман Сафиуллин, вышедший на замену травмированному Касперу Рууду. Двое суток назад норвежец подвернул ногу на тренировке и не успел полностью восстановиться.

Однако без боя Сафиуллин не сдался. Он уступил первый сет, но затем ни разу не брал меньше пяти геймов, а дважды и вовсе доводил дело до тай-брейка. В итоге противостояние с Алексом Молчаном продлилось 3 часа 29 минут, по истечении которых словенский теннисист с огромным трудом мог передвигаться по корту. В середине четвёртого сета у него начало сводить ноги, чем чуть было не воспользовался россиянин. Но соперник всё же подтвердил статус фаворита и пробился в следующий раунд.

Помимо Сафиуллина, во второй день на корты Мельбурна вышли сильнейшие представители России в мужском одиночном разряде. Даниил Медведев в режиме тренировки справился с Генри Лааксоненом, впервые не позволив финну взять ни сета. До настоящего момента теннисисты встречались дважды: в 2016-м их пути пересеклись на «Фьючерсе» в Швейцарии, а три года спустя они делили корт в матче Кубка Дэвиса — и в обоих случаях представителю Швейцарии удавалось создавать россиянину пусть и локальные, но трудности. И поначалу могло показаться, что в этот раз 91-я ракетка мира не станет делать исключений. Он с ходу сделал брейк, но затем проиграл шесть геймов подряд.

Нельзя сказать, что Медведев смотрелся идеально. После выходов к сетке россиянин выиграл лишь половину розыгрышей и допускал многовато брака для игрока своего уровня. За три сета он записал на свой счёт 21 активно выигранный розыгрыш, но при этом допустил 23 невынужденные ошибки. Львиная доля их пришлась на заключительный, третий сет, судьба которого решилась лишь на тай-брейке. Однако в нём россиянин довольно быстро вырвался вперёд и уже не упустил преимущество — 6:1, 6:4, 7:6 (7:3).

Гораздо легче пришлось Андрею Рублёву, который провёл на арене Маргарет Корт всего 86 минут. Первая в карьере встреча с Джанлукой Магером сложилась очень удачно: в сумме россиянин проиграл всего семь геймов, три из которых — в первом же сете. Как и Медведев, уже на старте он отдал визави собственную подачу, но впоследствии подобных оплошностей больше не допускал. В оставшееся время итальянец заработал четыре брейк-пойнта, но не сумел реализовать ни одного — 3:6, 2:6, 2:6.

В целом Рублёв может быть доволен своим стартом. Да, он через раз попадал первым мячом (58%), но если это удавалось, то Магеру было нечем ответить. Суммарно россиянин выиграл 47 из 64 розыгрышей на подаче, причём 13 из них эйсами. Примечательно, что невынужденных ошибок он допустил столько же, а это довольно мало, учитывая ярко атакующий стиль Андрея. Для сравнения: в противостоянии с Элиасом Имером на Кубке Дэвиса (последний официальный трёхсетовый матч спортсмена) таковых набралось 33.

Во втором круге Рублёв померится силами с Ричардасом Беранкисом, с которым в последний и единственный раз играл в 2014 году. На «Челленджере» в Астане литовец победил в двух сетах и прошёл во второй круг. Что касается Медведева, то его оппонентом станет скандалист Ник Кирьос.

Мучения Карацева

Днём ранее своих будущих оппонентов узнали Карен Хачанов и Аслан Карацев. И хотя обоим не удалось решить все вопросы в кратчайшее время, по уровню накала матчи не были похожи друг на друга. Если первый относительно спокойно разобрался с Денисом Кудлой, то второй на пару с Хауме Муньяром устроил почти пятичасовой триллер. Для определения победителя потребовались все пять партий, две из которых завершились на тай-брейке.

В том, что встреча получилась столь напряжённой, виноват исключительно сам Карацев, допустивший суммарно 107 невынужденных ошибок — на 72 больше соперника. Да, активно выигранных очков также набралось немало (87), но в полной мере компенсировать обилие промахов не удалось. Более того, постоянные ляпы заставляли нервничать россиянина, уже во втором сете заработавшего штрафной балл. Сначала он в сердцах выбил мяч на трибуны, а затем сломал ракетку.

Прийти в себя Карацеву удалось лишь при счёте 1:2 по партиям. В двух оставшихся он действовал заметно увереннее и чаще попадал, чем мазал (43:38). Несмотря на это, он всё равно позволил Муньяру трижды взять свою подачу, но для выхода во второй раунд этого оказалось недостаточно — 3:6, 7:6 (7:1), 6:7 (3:7), 6:4, 6:4. Следующим оппонентом Аслана станет американец Маккензи Макдональд.

Хачанов также отдал оппоненту первый сет, но сумел довольно быстро собраться и уверенно взял три оставшихся. Да, он выступил не идеально, о чём свидетельствуют почти полсотни невынужденных ошибок, но особых проблем, в отличие от Карацева, не испытал. 17 подач навылет и выверенные выходы к сетке помогли сделать своё дело и квалифицироваться во второй круг. Там он померится силами с французом Бенжаменом Бонзи.

Провал четырёх россиянок

В свою очередь, российские теннисистки не смогли последовать примеру коллег и не лучшим образом провели первый круг Открытого чемпионата Австралии. Изначально на турнир было заявлено восемь спортсменок, но в первые двое суток их представительство сократилось вдвое. Поражения потерпели Вера Звонарёва, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова и Варвара Грачёва. Причём если первым двум не повезло со жребием, так как их оппонентками стали сеяные Элизе Мертенс и Камилла Джорджи соответственно, то остальные не смогли справиться с более слабыми соперницами.

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Александрова ничего не сумела противопоставить 105-й ракетке мира Бернарде Пере из США, а Грачёва была бита Лючией Бронцетти, занимающей 145-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Варвара выиграла первый сет, но в двух оставшихся взяла лишь пять геймов. Для итальянки эта победа стала первой на турнирах Большого шлема.

В первый день соревнований победу сумела одержать лишь Вероника Кудерметова, сломившая сопротивление американки Клэр Лью. А сутки спустя её почин поддержали три соотечественницы. Анастасия Павлюченкова отдала лишь три гейма Анне Бондарь, а Дарья Касаткина была чуть более щедра к Штефани Фёгеле. Попавшая на Australian Open через квалификацию швейцарка упорно сражалась в первой партии, но во второй оказалась беспомощна — 6:3, 6:1. Людмиле Самсоновой пришлось немного сложнее, но 212-я ракетка мира Эмина Бектас не смогла сотворить сенсацию.

Примечательно, что именно Самсоновой выпал самый сложный противник по второму кругу. За путёвку в следующий раз ей придётся побороться с 31-й сеяной Маркетой Вондроушовой. Павлюченкова сразится с 37-летней Самантой Стосур, получившей wild-card от организаторов, а Касаткина и Кудерметова встретятся с Магдой Линетт и Еленой-Габриэлой Рьюз соответственно.