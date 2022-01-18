Кафельников не считает Кирьоса серьёзным соперником для Медведева

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы россиянина Даниила Медведева обыграть австралийца Ника Кирьоса во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.

«Это будет лёгкая прогулка для Медведева. Это соперники разного уровня на данный момент. Кирьос — это несерьёзно сейчас, чтобы как-то беспокоиться об итоговом результате», — приводит слова Кафельникова РИА Новости.

Матч Ник Кирьос — Даниил Медведев состоится в ночь с 19 на 20 января. Начало — в 03:00 мск.

Россиянин и австралиец встречались дважды, оба их матча состоялись в 2019 году и завершились победами Кирьоса.

Ранее Медведев включил себя в число фаворитов Australian Open.