Кафельников не считает Кирьоса серьёзным соперником для Медведева
- AP
«Это будет лёгкая прогулка для Медведева. Это соперники разного уровня на данный момент. Кирьос — это несерьёзно сейчас, чтобы как-то беспокоиться об итоговом результате», — приводит слова Кафельникова РИА Новости.
Матч Ник Кирьос — Даниил Медведев состоится в ночь с 19 на 20 января. Начало — в 03:00 мск.
Россиянин и австралиец встречались дважды, оба их матча состоялись в 2019 году и завершились победами Кирьоса.
Ранее Медведев включил себя в число фаворитов Australian Open.