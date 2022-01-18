Кафельников не считает Кирьоса серьёзным соперником для Медведева

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Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников оценил шансы россиянина Даниила Медведева обыграть австралийца Ника Кирьоса во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису.
Кафельников не считает Кирьоса серьёзным соперником для Медведева
  • AP

«Это будет лёгкая прогулка для Медведева. Это соперники разного уровня на данный момент. Кирьос — это несерьёзно сейчас, чтобы как-то беспокоиться об итоговом результате», — приводит слова Кафельникова РИА Новости.

Матч Ник Кирьос — Даниил Медведев состоится в ночь с 19 на 20 января. Начало — в 03:00 мск.

Россиянин и австралиец встречались дважды, оба их матча состоялись в 2019 году и завершились победами Кирьоса.

Ранее Медведев включил себя в число фаворитов Australian Open.

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