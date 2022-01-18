Медведев включил себя в число фаворитов Australian Open

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев назвал главных фаворитов нынешнего Открытого чемпионата Австралии.
Медведев включил себя в число фаворитов Australian Open
  • AP

«Мне кажется, что если смотреть результаты конца прошлого года, то это я и Саша Зверев. Но, естественно, Рафаэль Надаль выиграл 20 Шлемов в своей карьере, поэтому про него точно забывать не стоит. На Шлемах разное может случиться, игроков хороших много. Все теннисисты, которые входят в топ-30, топ-40, способны выстрелить в течение одной-двух недель», — приводитслова Медведева Eurosport.ru.

Действующим победителем соревнований является первая ракетка мира серб Новак Джокович. При этом он не сможет защитить свой титул, поскольку его австралийская виза была аннулирована ввиду отсутствия у теннисиста прививки от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Медведев во втором круге Australian Open сыграет с представителем Австралии Ником Кирьосом.

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