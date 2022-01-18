Тарпищев: по качеству игры Сафиуллин должен был победить Молчана

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Романа Сафиуллина в первом круге Australian Open.

В первом круге турнира словак Алекс Молчан обыграл Сафиуллина со счётом 6:3, 7:6, 5:7, 7:6.

«По логике Сафиуллин должен был победить Молчана. Если бы он взял второй сет, по итогу победил бы точно. В начале игры преимущество было у оппонента: словак играл лучше за счёт большей активности и мощи. Роман достаточно быстро адаптировался, во втором сете вообще вёл 5:2. Затем три сетбола на тай-брейке… Сафиуллину не хватило разумных действий и разнообразия: были бы вариации резаных кручёных ударов, то всё сложилось бы совсем иначе. По игре матч неудачно сложился. А по качеству — обязан был победить», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что Сафиуллин проиграл в матче первого круга Australian Open.