Рублёв прокомментировал выход во второй круг Australian Open

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Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал победу над итальянцем Джанлукой Маджером (6:3, 6:2, 6:2) в первом круге Открытого чемпионата Австралии.
Рублёв прокомментировал выход во второй круг Australian Open
  • AP

«Я чувствовал небольшую нервозность перед первым поединком на турнире, поскольку у меня в декабре был коронавирус, но сейчас всё в порядке. Я не знал, как сыграю в первом матче. Это непросто, когда ты отправляешься на один из лучших турниров, не играя несколько недель. Однако я очень доволен тем, как всё прошло», — цитирует Рублёва France24.

Во втором круге Australian Open россиянин сыграет против Ричардаса Беранкиса из Литвы.

Ранее Тарпищев оценил выступления Медведева и Рублёва в первом круге Australian Open.

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