Победа над легендой: Карацев уверенно обыграл Маррея в финале турнира в Сиднее

Аслан Карацев в финале турнира в Сиднее оказался сильнее Энди Маррея со счётом 6:3, 6:3 и затратил на победу над экс первой ракеткой мира полтора часа. Ключевыми в исходе противостояния стали брейки россиянина в начале партий. Британец же ни разу не сумел взять подачу соперника. Для Карацева эта победа стала третьей в карьере на турнирах ATP.

Турнир в Сиднее получился для Аслана Карацева великолепной разминкой перед стартующим 17 января Australian Open. Тем более теннисист из-за коронавируса вынужден был пропустить состоявшийся в начале января ATP Cup и впервые в 2022-м вышел на корт именно в рамках отчётного соревнования на харде.

Да и соперники россиянину достались вполне проходимые. Главным его оппонентом должен был стать хозяин кортов Ник Кирьос, получивший wild-card от организаторов, однако он в последний момент отказался от участия. Уроженец Владикавказа же стал первым сеяным и имел отличные шансы на победу.

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Правда, путь к финалу получился максимально непростым. Если с 78-й ракеткой планеты Миомиром Кецмановичем Карацев разобрался без особых проблем (7:5, 6:4), то с Лоренцо Сонего и Даниэлем Эвансом пришлось помучиться. Однако Аслан всё же сломил сопротивление пятого и третьего сеяных турнира соответственно.

Особенно непросто пришлось с последним. Их противостояние затянулось на три часа и шесть минут, а Аслан во втором сете потерпел поражение в затяжном тай-брейке, но проявил характер и в дальнейшем добился своего — 6:3, 6:7, 6:3. Не обошлось и без скандала. Эванс остался недоволен тем, что россиянин взял туалетный перерыв в промежутке между первой и второй партиями. Даниэль настолько бурно выражал своё недовольство прямо на корте, что получил предупреждение за неспортивное поведение.

Соперником отечественного спортсмена в решающей встрече стал другой британец, Энди Маррей. Грозный ветеран в последние годы из-за травм и близко не напоминает себя прежнего и лишь пытается вернуть себе былую форму после вынужденной паузы в карьере. Для него сам факт выхода в финал стал большим достижением.

В субботу пути оппонентов пересеклись впервые, однако сильнейший в прошлом игрок планеты перед матчем отдал дань уважения Карацеву. Он назвал его сильным теннисистом и особенно отметил его мощные удары и огромные икры.

И с первых же минут Аслан продемонстрировал своё несомненное превосходство над 34-летним противником. Британца порой становилось откровенно жаль. Некогда великий спортсмен на фоне активного быстрого россиянина смотрелся неконкурентоспособным.

В первом же гейме он позволил оппоненту сделать брейк. Трёхкратный обладатель турниров Большого шлема сумел отыграть двойной брейк-пойнт, но всё же уступил.

Уроженец Владикавказа с ходу обеспечил себе комфортное преимущество и в дальнейшем мог спокойно удерживать его благодаря отменной подаче. Всего в этом матче он сделал четыре эйса и совершил одну двойную ошибку при пяти у соперника. Неудивительно, что Аслан взял под ноль сразу два гейма.

Маррей на своей подаче также традиционно был неплох и пытался сражаться, но ему просто не хватало скорости и резкости. Энди банально не успевал реагировать на неожиданные удары Карацева. А тот в нужный момент сделал ещё один брейк. При счёте 5:3 в свою пользу он не стал откладывать дело в долгий ящик. Показательно, что завершилась партия двойной помаркой британца.

Во втором сете сценарий во многом повторился. Вновь отечественный теннисист с ходу обеспечил себе комфортное преимущество. Во втором гейме он в третий раз взял подачу соперника, а затем не оставил ему шансов на своей и повёл — 3:0.

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Отыграться в такой ситуации экс первой ракетке планеты было практически нереально, но он всё-таки сумел однажды навязать Аслану борьбу. При счёте 3:1 ветеран едва не сделал первый в противостоянии брейк. Он был очень близок к успеху. Особенно тревожно стало, когда 34-летний спортсмен заработал двойной брейк-пойнт. Но россиянин сумел героически его отыграть, а затем не позволил оппоненту реализовать ещё три брейк-пойнта на балансе. За такую расточительность Маррея нужно было наказывать, что россиянин в итоге и сделал — 4:1.

В дальнейшем Карацев без лишних усилий довёл дело до победы. Он навязывал борьбу Энди на приёме (суммарно набрал 42% очков), хотя и не сумел больше сделать брейков, а на собственной подаче не позволял сопернику почувствовать уверенность. Аслан не дал возродиться даже некоему подобию интриги, а в девятом гейме поставил точку. Теннисисты доигрались до баланса, но россиянин вынудил оппонента ошибиться и завершил встречу — 6:3. В итоге на победу он затратил всего полтора часа.

Финальное противостояние целиком и полностью осталось за отечественным спортсменом. Он смотрелся на голову сильнее британца и, сделав три гейма, взял верх. При этом ветеран, по сути, сумел создать россиянину реальные проблемы лишь в отдельно взятом гейме. Карацев же менее чем за год выиграл третий турнир ATP в карьере в одиночном разряде. В 2021-м он первенствовал в Дубае и Москве. Теперь осталось удачно выступить на Australian Open, где Аслан в последний раз сенсационно добрался до полуфинала.

К чести россиянина, получив трофей, он в первую очередь поздравил с выходом в финал маститого оппонента.

«Он приложил множество усилий, чтобы вернуться в теннис и великолепно отыграть на этой неделе. Хочу также поздравить его команду», — цитирует победителя официальный сайт турнира.

После же он скромно поблагодарил за успех и хорошую работу собственный коллектив, а болельщиков — за поддержку.

«Атмосфера в столь трудной ситуации была невероятной. Было непросто организовать турнир в нынешних условиях, поэтому я очень всем благодарен», — добавил Карацев.