Теннисист Сафиуллин вывел Россию вперёд в матче с Францией на ATP Cup
Встреча продолжалась 2 часа 25 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:5, 6:3.
Таким образом, сборная России вышла вперёд в противостоянии с командой Франции — 1:0.
Сборная России является действующим победителем ATP Cup. В нынешнем году в состав команды вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский.
Из-за коронавируса принять участие в соревнованиях не смогли Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской, а Карен Хачанов был заявлен на другой турнир.
Ранее Медведев оценил перспективы сборной России на ATP Cup.