Теннисист Сафиуллин вывел Россию вперёд в матче с Францией на ATP Cup

Россиянин Роман Сафиуллин одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем в матче ATP Cup в Австралии.

Встреча продолжалась 2 часа 25 минут и завершилась со счётом 2:6, 7:5, 6:3.

Таким образом, сборная России вышла вперёд в противостоянии с командой Франции — 1:0.

Сборная России является действующим победителем ATP Cup. В нынешнем году в состав команды вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский.

Из-за коронавируса принять участие в соревнованиях не смогли Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской, а Карен Хачанов был заявлен на другой турнир.

Ранее Медведев оценил перспективы сборной России на ATP Cup.