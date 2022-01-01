Медведев оценил перспективы сборной России на ATP Cup

Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев оценил перспективы сборной России на турнире ATP Cup 2022 года.

«Прошедший год был феноменальным для российского тенниса. Думаю, этот факт может помочь нам на турнире, потому что все ожидают от нас успеха», — сказал Медведев.

Сборная России является действующим победителем ATP Cup. В нынешнем году в состав команды вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Национальная сборная на турнире сыграет с Францией, Австралией и Италией.

Ранее сообщалось, что переболевший коронавирусом Надаль готов принять участие в Australian Open 2022.