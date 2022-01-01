Медведев оценил перспективы сборной России на ATP Cup
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«Прошедший год был феноменальным для российского тенниса. Думаю, этот факт может помочь нам на турнире, потому что все ожидают от нас успеха», — сказал Медведев.
Сборная России является действующим победителем ATP Cup. В нынешнем году в состав команды вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Национальная сборная на турнире сыграет с Францией, Австралией и Италией.
Ранее сообщалось, что переболевший коронавирусом Надаль готов принять участие в Australian Open 2022.