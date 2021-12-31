Переболевший коронавирусом Надаль готов принять участие в Australian Open 2022

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20-кратный победитель турниров Большого шлема Рафаэль Надаль сообщил, что прибыл на Зелёный континент для участия в Открытом чемпионате Австралии по теннису 2022 года.
Переболевший коронавирусом Надаль готов принять участие в Australian Open 2022
  • AP

«Никому не говорите. Но я уже здесь», — написал в своём Twitter 35-летний испанец.

Надаль заболел коронавирусной инфекцией 20 декабря. В настоящее время 35-летний испанец занимает шестое место в рейтинге АТР.

Напомним, что первая ракетка мира Новак Джокович пока не принял решение об участии в Australian Open. По информации сербских СМИ, 34-летний теннисист отказывается прививаться от коронавируса. Иностранцы без вакцинации не могут попасть в Австралию.

Вместе с тем, по информации Telegraf.rs, Джокович получил разрешение на участие в турнире. 

AO-2022 пройдёт с 17 по 30 января 2022 года. Действующим победителем Australian Open является Джокович.

Как сообщалось ранее, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19.

  

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