Павлюченкова сообщила, что сдала положительный тест на коронавирус

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, что сдала положительный тест на COVID-19.

«Во вторник я прибыла в Австралию и сдала положительный тест. Я была полностью привита и готовилась к началу сезона в Дубае. Но мы живём в очень сложные и непредсказуемые времена», — написала Павлюченкова в сториз в Instagram.

По словам теннисистки, на данный момент она находится в изоляции в отдельной гостинице под наблюдением врачей.

«Сейчас очень важно заботиться о себе и здоровье других. Я вернусь на корт, когда это будет безопасно для всех. Берегите себя», — добавила Анастасия.

Павлюченкова попала в основную сетку Australian Open 2022 года, который пройдёт с 17 по 30 января.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской пропустят ATP Cup из-за коронавирусной инфекции.