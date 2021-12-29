Рублёв, Карацев и Донской пропустят Кубок ATP
- Reuters
Об этом сообщает пресс-служба турнира. В настоящее время Рублёв болеет коронавирусом. Причины снятия с турнира Карацева и Донского пока неизвестны.
В состав сборной России на ATP Cup вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Капитаном команды будет француз Жиль Сервара, который является тренером Медведева.
Кубок ATP пройдёт с 1 по 9 января 2022 года в австралийском Сиднее. Сборная России является действующим победителем соревнований.
Ранее сообщалось, что Рублёв заболел коронавирусом перед стартом Кубка АТР.