Рублёв, Карацев и Донской пропустят Кубок ATP

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Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Евгений Донской не попали в состав сборной России на командном турнире Кубка ATP.
Рублёв, Карацев и Донской пропустят Кубок ATP
  • Reuters

Об этом сообщает пресс-служба турнира. В настоящее время Рублёв болеет коронавирусом. Причины снятия с турнира Карацева и Донского пока неизвестны.

В состав сборной России на ATP Cup вошли Даниил Медведев, Роман Сафиуллин и Евгений Карловский. Капитаном команды будет француз Жиль Сервара, который является тренером Медведева.

Кубок ATP пройдёт с 1 по 9 января 2022 года в австралийском Сиднее. Сборная России является действующим победителем соревнований.

Ранее сообщалось, что Рублёв заболел коронавирусом перед стартом Кубка АТР.

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