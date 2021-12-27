Рублёв заболел коронавирусом перед стартом Кубка АТР
- AP
- © Manu Fernandez
«На данный момент я нахожусь в Барселоне, и, к сожалению, мой тест на COVID-19 оказался положительным. Как вы знаете, я полностью вакцинирован и готовился к турнирам — Кубку ATP и Australian Open», — написал Рублёв в своём Twitter.
Он также сообщил, что у него были минимальные симптомы. В настоящий момент он находится на самоизоляции.
Напомним, что Кубок ATP пройдёт в Сиднее с 1 по 9 января 2022 года. Сборная России сыграет в одной группе с командами Италии, Австрии и Австралии.
Ранее Тарпищев заявил, что Донской будет капитаном сборной России на ATP Cup 2022.