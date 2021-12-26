Тарпищев: Донской будет капитаном сборной России на ATP Cup 2022

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что Евгений Донской должен стать капитаном российской сборной на Кубке Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP Cup).

«Два года назад был Марат Сафин на капитанском мостике, в прошлый раз — Донской, он должен быть капитаном и в этот раз», — цитирует ТАСС Тарпищева.

По словам главы ФТР, ATP Cup — турнир престижный, но не главный. Многие используют его как подготовку к Открытому чемпионату Австралии.

Состав сборной России: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Донской. Россияне в группе B сыграют с Италией, Австрией и Австралией.

ATP Cup пройдёт в Сиднее с 1 по 9 января 2022 года. Сборная России является действующим победителем турнира.

Ранее сообщалось, что первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не примет участия в ATP Cup.