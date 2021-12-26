Тарпищев: Донской будет капитаном сборной России на ATP Cup 2022
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«Два года назад был Марат Сафин на капитанском мостике, в прошлый раз — Донской, он должен быть капитаном и в этот раз», — цитирует ТАСС Тарпищева.
По словам главы ФТР, ATP Cup — турнир престижный, но не главный. Многие используют его как подготовку к Открытому чемпионату Австралии.
Состав сборной России: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Роман Сафиуллин и Донской. Россияне в группе B сыграют с Италией, Австрией и Австралией.
ATP Cup пройдёт в Сиднее с 1 по 9 января 2022 года. Сборная России является действующим победителем турнира.
Ранее сообщалось, что первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович не примет участия в ATP Cup.