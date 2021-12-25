Blic: Джокович не сыграет на ATP Cup

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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, не примет участия в ATP Cup.
Blic: Джокович не сыграет на ATP Cup
  • AP

Об этом заявило сербское издание Blic, ссылаясь на свой источник. Также портал сообщает, что решение по поводу участия в Australian Open Джокович примет ближе к Новому году.

Перед Australian Open в Австралии состоится несколько турниров, которые считаются разминочными. Кроме того, пройдёт командный турнир ATP Cup, который и пропустит Новак.

В 2020 году сборная Сербии стала чемпионом Кубка. Действующий чемпион Australian Open — серб Новак Джокович.

Пока что неизвестно, примет ли он участие в турнире 2022 года. К участию в соревновании допустят лишь вакцинированных теннисистов, а Джокович известен своим скептическим отношением к вакцинации. 

Ранее сообщалось, что Джокович был включён в состав сборной Сербии на ATP Cup — 2022, который пройдёт в Австралии.

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