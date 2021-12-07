Джокович включён в состав сборной Сербии на ATP Cup — 2022, который пройдёт в Австралии

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Первая ракетка мира Новак Джокович планирует защищать цвета сборной Сербии на турнире ATP Cup — 2022, который пройдёт в Австралии.
Джокович включён в состав сборной Сербии на ATP Cup — 2022, который пройдёт в Австралии
  • AP

Об этом сообщает пресс-служба АТР. Стоит отметить, что Джокович до сих пор не сообщил, привился ли он от коронавируса или нет, что ставит под вопрос его участие в Australian Open, где от теннисистов требуют наличие прививки.

На ATP Cup вакцинация не является обязательным условием для участия, однако непривитым спортсменам придётся отбыть двухнедельный карантин по прибытии в Австралию.

Сборная Сербии на ATP Cup попала в группу А, где её соперниками станут команды Норвегии, Чили и Испании.

Ранее стали известны соперники сборной России на ATP Cup.

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