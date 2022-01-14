«Отвечает общественным интересам»: министр иммиграции Австралии повторно аннулировал визу Джоковича

Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу Новака Джоковича «по соображениям безопасности здоровья и обеспечения порядка». Однако адвокаты серба оперативно подали апелляцию в Федеральный окружной суд, требуя отмены депортации своего подзащитного. Предварительное слушание состоялось в тот же день, но окончательный вердикт вынесен не был. Следующее заседание запланировано на воскресенье, 16 января. Таким образом, до сих пор открыт вопрос, сможет ли первая ракетка мира выступить на Australian Open.

Скандал с Новаком Джоковичем в пятницу, 14 января, получил новый виток развития. Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу первой ракетки мира.

«Сегодня я воспользовался своими полномочиями в соответствии с разделом 133C(3) закона «О миграции», чтобы аннулировать визу, имевшуюся у Новака Джоковича, по соображениям безопасности здоровья и обеспечения порядка, так как это отвечает общественным интересам. Принимая это решение, я тщательно изучил информацию, предоставленную мне Министерством внутренних дел, Австралийской пограничной службой и господином Джоковичем. Правительство Моррисона твёрдо привержено защите границ Австралии, особенно в связи с пандемией COVID-19», — говорится в постановлении.

Основанием для аннулирования визы Джоковича послужило множество нестыковок в его документах. Сначала Новак предоставил неверную информацию о местах своего пребывания в анкете на получение визы в Австралию, объяснив ошибки «человеческим фактором». А затем немецкое издание Der Spiegel обнаружило, что данные о положительном результате ПЦР-теста серба были введены в национальную базу с задержкой на десять дней — 26 декабря. Кроме того, положительный результат зарегистрирован под номером 7371999, а отрицательный от 22 декабря — под номером 7320919. Таким образом, анализ, который якобы был сдан раньше, почему-то ввели в систему позже. Это может объясняться бюрократической путаницей или же всё-таки фальсификацией данных ради того, чтобы получить медотвод от прививки в Австралии.

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Не исключено, что на решение Хоука, которое он принимал четыре дня, повлияло в том числе и общественное мнение. Ранее The Mirror опубликовал исследование NewsCorp, согласно которому 83% австралийцев выступили за депортацию Джоковича. В опросе приняли участие 60 тыс. человек.

Юристы первой ракетки мира немедленно подали апелляцию на решение министра в суд. Представители серба постарались максимально ускорить процесс. Команде 20-кратного победителя турниров Большого шлема удалось добиться того, что предварительное заседание прошло в тот же день в 20:45 по местному времени и транслировалось онлайн на YouTube-канале Федерального окружного суда. Дело было возвращено Энтони Келли, который рассматривал иск Новака первый раз в понедельник.

Однако после часовой дискуссии окончательное решение так и не было принято. Келли передал документы в Федеральный суд. Утром Джокович должен посетить Министерство иммиграции для допроса. После этого он будет находиться под наблюдением офицеров пограничной службы в офисах своих адвокатов. Очередное слушание запланировано на воскресенье. В случае если серба всё-таки депортируют, он не сможет получить визу в Австралию на протяжении трёх лет.

Из-за продолжения разбирательств по делу теннисиста до сих пор непонятно, какой будет мужская сетка Australian Open. В четверг организаторы до последнего ждали решения властей, но в итоге всё-таки провели жеребьёвку, согласно которой Джокович стал первой ракеткой турнира.

По правилам Большого шлема, теперь перепосева быть не может. Рассматриваются два варианта развития событий. Если Новака снимут с соревнований до опубликования расписания первого дня, на его место переместится пятый номер мирового рейтинга — россиянин Андрей Рублёв. В случае если суд затянется, но Джоковича всё-таки депортируют, сетку возглавит лаки-лузер.

По мнению двукратного победителя турниров Большого шлема Евгения Кафельникова, самым правильным решением для Джоковича сейчас будет сесть в самолёт и покинуть Австралию.

«Самое мудрое решение сейчас для Новака — попросту смириться с решением министра по иммиграции, сесть в самолёт и улететь (если такая опция сейчас есть)! В противном случае адвокаты Джоковича могут натворить своей повторной апелляцией непоправимое. Это моё субъективное мнение», — написал Кафельников в Twitter.

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил решение министра иммиграции Австралии политической борьбой внутри страны.

«Их федерация дала разрешение на выступление Джоковича. А у властей идут выборные кампании, поэтому так выступают по этому вопросу. А что касается спортивных кругов, все хотят его видеть. ATP не вмешивается в ситуацию в силу того, что к ней вопросов нет. Федерация тенниса Австралии дала ему возможность играть. Значит, препятствуют неспортивные организации», — сказал Тарпищев в интервью «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, Альянс австралийских юристов раскритиковал Хоука за решение повторно аннулировать визу первой ракетки мира.

«Широкие полномочия, предоставленные министру (иммиграции Австралии), означают, что политические соображения способствуют принятию решений, которые могут серьёзно повлиять на жизни людей. Поразительно, что мы позволяем одному человеку иметь такой уровень неограниченного контроля и власти. Полномочия, которыми наделены министр иммиграции и сотрудники нашей пограничной службы, со временем расширялись без соответствующего повышения прозрачности или подотчётности. Во многих случаях решения министра не подлежат обжалованию или какой-либо значимой проверке. У большинства людей нет ресурсов, которые есть у Джоковича, чтобы нанять команду юристов для защиты. Одержимость этого правительства жёсткой пограничной политикой в сочетании с его произвольным подходом к аннулированию виз и задержаниям привели на этой неделе к катастрофе. Что ещё важнее, это многие годы разрушало жизни тысяч людей», — отмечается в заявлении организации, которое приводит The Guardian.