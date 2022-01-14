В Австралии повторно аннулировали визу Джоковича
- AP
Об этом сообщает телеканал ABC.
По словам министра, он принял данное решение в интересах общества.
5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации против COVID-19. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.
Джокович является рекордсменом по победам на Australian Open (девять раз) и действующим чемпионом турнира. AO-2022 стартует 9 января, а Джокович в первом круге должен был сыграть с соотечественником Миомиром Кецмановичем.
Ранее россиянин Андрей Рублёв выразил уверенность, что никто из теннисистов не хотел бы оказаться в ситуации Джоковича.