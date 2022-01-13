Рублёв: никто из нас не хотел бы оказаться в ситуации Джоковича

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Российский теннисист Андрей Рублёв поделился своим мнением относительно ситуации, в которую попал Новак Джокович.
Рублёв: никто из нас не хотел бы оказаться в ситуации Джоковича
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«У меня никаких проблем со въездом в Австралию не было, поскольку я вакцинирован. Ситуация с Новаком и впрямь очень запутанная. Мы не знаем всех деталей. С одной стороны, есть федеральный закон страны, а с другой — личные договорённости между Новаком и турниром. Но эти договорённости не дают спортсмену права пересекать границу. Поскольку закон есть закон — по нему живут и местные жители, и те, кто приезжает. Никто из нас не хотел оказаться в такой ситуации. Я могу лишь развести руками и сожалеть, что вместо тенниса сейчас все обсуждают эти вещи», — цитирует Рублёва ТАСС.

5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с  визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации против COVID-19. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

Ранее греческий теннисист Стефанос Циципас заявил, что Джокович играет по своим правилам.

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