Циципас: Джокович играет по своим правилам

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о скандальной ситуации вокруг Новака Джоковича в Австралии.

«Джокович играет по своим правилам. Он делает то, на что у многих теннисистов не хватает смелости. Немногим могло прийти в голову прилететь в Австралию без прививок или с нарушением протоколов», — цитирует Циципаса WION.

5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации против COVID-19. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

Ранее сообщалось, что на Australian Open будет действовать ограничение на количество зрителей.