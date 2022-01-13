Циципас: Джокович играет по своим правилам

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Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о скандальной ситуации вокруг Новака Джоковича в Австралии.
Циципас: Джокович играет по своим правилам
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«Джокович играет по своим правилам. Он делает то, на что у многих теннисистов не хватает смелости. Немногим могло прийти в голову прилететь в Австралию без прививок или с нарушением протоколов», — цитирует Циципаса WION.

5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с  визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации против COVID-19. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

Ранее сообщалось, что на Australian Open будет действовать ограничение на количество зрителей.

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