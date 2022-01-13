На Australian Open будет действовать ограничение на количество зрителей
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Об этом сообщает 9news. На матчах турнира трибуны будут заполняться не более, чем на 50%. При этом билеты, которые были проданы ранее выше установленной квоты, аннулированы не будут. Зрителей обяжут постоянно носить маски, за исключением случаев приёма пищи и употребления напитков. Правительство также рекомендовало улучшить систему вентиляции в «Мельбурн Парке».
Матчи основной сетки Australian Open начнутся 17 января. Турнир завершится 30 января.
Ранее стали известны соперницы россиянок на Australian Open.