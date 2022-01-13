Отказ от изоляции и ошибки в документах: почему скандал с въездом Джоковича в Австралию не утихает

За четыре дня до старта Australian Open не утихает скандал с аннулированием визы Новака Джоковича и её последующим восстановлением. Первой ракетке мира пришлось отвечать на вопросы, по какой причине он был освобождён от вакцинации, почему не соблюдал изоляцию после инфицирования коронавирусом и откуда в его документах появилась ложная информация. При этом сербскому теннисисту всё ещё грозит депортация из Австралии.

Для сербского теннисиста Новака Джоковича путь на Открытый чемпионат Австралии в этом году получился невероятно трудным. Его отказ пройти вакцинацию от коронавируса вызвал настоящий политический скандал. Джокович провёл несколько дней в карантинном центре для беженцев и добился через суд права въехать в страну для участия в турнире. При этом ему пришлось отвечать на многочисленные обвинения в фальсификации документов и даче ложных показаний, из-за которых отношение общественности к нему стало крайне неоднозначным.

Дело Джоковича должно было закончиться ещё 10 января, когда австралийский суд рассматривал его апелляцию на аннулирование визы. За пять дней до этого сербский теннисист прилетел в Мельбурн, имея на руках медицинское освобождение от вакцинации, но пограничная служба отказала ему во въезде. Сообщалось, что он не предоставил документы, необходимые для невакцинированных приезжих. В результате 20-кратного победителя турниров Большого шлема поместили в центр для беженцев, где он не мог готовиться к предстоящему Australian Open.

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Ситуация вокруг одного из величайших теннисистов в истории вызвала сочувствие к нему и шквал критики в адрес австралийских властей как в его родной Сербии, так и во всём мире. Однако после того, как суд рассмотрел дело Джоковича и стали известны многочисленные подробности его попытки въезда в Австралию, настроение общественности стало меняться. В показаниях 34-летнего спортсмена были многочисленные несостыковки.

Основной вопрос, который волновал болельщиков, касался причины, по которой Джокович получил разрешение въехать в Австралию без вакцинации. На суде теннисист наконец-то рассказал, что поводом для этого стал положительный результат теста на коронавирус, который он сделал 16 декабря прошлого года. Согласно регламенту Технической консультативной группы по вопросам иммунизации населения Австралии, переболевшие COVID-19 вправе отказаться от вакцинации на полгода.

Обычно новости о том, что тот или иной спортсмен переболел коронавирусом и из-за этого вынужден менять свои планы на ближайшие недели, быстро становится достоянием общественности, но Джокович не стал сообщать об этом в середине прошлого декабря. Когда же о положительном результате теста стало известно официально, болельщики и СМИ сразу обратили внимание на то, что происходило с первой ракеткой мира в последующие дни.

В тот же день, когда Джокович сделал тест, он посетил два мероприятия в Сербии, не нося при этом медицинскую маску в присутствии других людей. На следующий день он посетил свой теннисный центр для участия в детской церемонии награждения, снова при этом не принимая меры для предотвращения заболевания среди окружающих. 18-го же числа Джокович давал интервью журналистам L'Equipe и принял участие в фотосессии, вновь не соблюдая меры предосторожности. 22 декабря Джокович сдал тест на коронавирус и получил отрицательный результат.

Отдельно стоит отметить, что для участия в Australian Open серб должен был подать необходимые документы до 10 декабря, а о том, что у него есть основания для медотвода, стало известно только спустя почти неделю. Но в данном случае организаторы турнира могли пойти навстречу девятикратному победителю этих соревнований.

При этом у немецкого издания Der Spiegel возникли опасения, что Джокович мог вовсе не болеть коронавирусом, а подделать свой положительный тест, чтобы иметь основание для въезда в Австралию без вакцинации. Журналисты выявили некоторые странности, связанные с номерами сделанных анализов. Так, временная метка первого теста указывала на то, что его должны были сделать 26 декабря, а не 16-го. К тому же тест от 22-го числа имел более ранний номер, чем от 16-го, хотя в зависимости от даты номера должны возрастать.

Если тест не был подделан, то Джокович явно нарушал антиковидные меры в Сербии, так как в течение 14 дней после положительного результата теста он должен был соблюдать самоизоляцию. За такой проступок на родине ему может грозить тюремный срок до трёх лет.

Кроме этого, Джокович также представил неверную информацию в своей анкете на получение визы в Австралию. Так, он заявил, что за две недели до приезда на материк не находился в других странах. Однако из открытых источников известно, что как раз в этот срок теннисист посещал Испанию, где готовился к Australian Open. То есть Джокович представил властям Австралии ложную информацию, что не только снова поднимает вопрос о его визе, но и может угрожать ему 12-месячным тюремным заключением.

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Озвученные обвинения Джокович никак не комментировал в течение двух дней после решения суда, но в итоге был вынужден ответить на все возникшие вопросы. Он опубликовал длинный пост в Instagram, в котором объяснил своё поведение в декабре и неточности в документах.

По словам Джоковича, заразиться коронавирусом он мог 14 декабря при посещении баскетбольного матча. Спустя два дня он сдал экспресс-тест, сразу показавший отрицательный результат, и ПЦР-тест. Его результаты он узнал только после того, как вручил награды детям в теннисном центре. При этом спортсмен не имел никаких симптомов заболевания и хорошо себя чувствовал.

18 декабря, уже зная о своём инфицировании, Джокович не стал отменять интервью, так как оно было давно запланировано. Серб заверил, что на протяжении всего времени носил маску и снял её только для фотосессии. После этого он окончательно изолировался до получения отрицательного результата теста. Теннисист признал, что давать интервью в его положении было ошибкой.

Что касается ложной информации в визовой анкете, то Джокович заявил, что её заполнением занимался его агент, который допустил ошибку. Команда теннисиста уже предоставила австралийским властям всю точную информацию о его предыдущих заграничных поездках.

Несмотря на то что австралийский суд разрешил Джоковичу въехать в страну, его виза всё ещё может быть отменена решением министра иммиграции Алекса Хоука. Однако ни сразу после вердикта, ни в последующие дни такой приказ не был выпущен, поэтому пока теннисист может дальше готовиться в Мельбурне к предстоящему турниру.