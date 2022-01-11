Премьер-министры Австралии и Сербии обсудили ситуацию с Джоковичем

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Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон обсудил со своей сербской коллегой Аной Брнабич ситуацию с первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.
Премьер-министры Австралии и Сербии обсудили ситуацию с Джоковичем
  • AP
  • © Luca Bruno

Об этом сообщает австралийское издание PerthNow.

Премьер Сербии попросила Моррисона обеспечить Джоковичу достойное обращение и создать необходимые условия для подготовки к Australian Open. Стороны договорились продолжить диалог и напрямую обмениваться всей информацией, касающейся сложившейся ситуации.

При въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации от COVID-19. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января. Сербский теннисист является действующим победителем турнира. 

Ранее сообщалось, что Джоковичу грозит до года тюрьмы в Австралии за предоставление ложной информации.

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