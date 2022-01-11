The Age: Джоковичу грозит до года тюрьмы в Австралии за предоставление ложной информации

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Первая ракетка мира, серб Новак Джокович может сесть в тюрьму на срок до 12 месяцев за предоставление ложной информации при въезде в Австралию.
The Age: Джоковичу грозит до года тюрьмы в Австралии за предоставление ложной информации
  • AP
  • © Luca Bruno

Об этом сообщает The Age. По информации источника, 34-летний теннисист при въезде в Австралию сообщил, что не  бывал в других странах за 14 дней до прилёта, а это оказалось неправдой. В тот период он посещал Испанию.

Предоставление неправдивой информции при въезде в страну  — это серьёзное нарушение, за которое может грозить лишение свободы. Также на границе Джокович сказал, что заполнял документы не он, а Tennis Australia.

При въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации от COVID-19. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

Открытый чемпионат Австралии по теннису пройдёт с 17 по 30 января в Мельбурне.

Ранее дядя Джоковича обвинил австралийские власти в желании унизить теннисиста.

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