Дядя Джоковича обвинил австралийские власти в желании унизить теннисиста

Горан Джокович, дядя первой ракетки мира Новака Джоковича, резко высказался о ситуации, с которой спортсмен столкнулся в Австралии.

«Ему дали визу, а затем арестовали. Это была ловушка. Его пригласили, дали все документы, а затем посадили в тюрьму. Его хотели унизить, поставить на колени. Но этому не бывать, поскольку мы, сербы, — гордый народ. Им будет непросто смириться с решением суда и отстать от него, хотя Новак ничего не нарушал. Ему уже сказали, что ему лучше покинуть страну, иначе они могут его депортировать и запретить въезд на три года», — цитирует Горана Marca.

На прошлой неделе, когда Джокович прибыл в Мельбурн, ему было отказано во въезде в Австралию из-за нарушения антикоронавирусных требований, а визу спортсмена аннулировали. Серба поместили в изолятор для мигрантов и должны были депортировать, однако его адвокаты подали апелляцию в федеральный суд. 10 января суд постановил освободить теннисиста.

Ранее сообщалось, что семья Джоковича оборвала пресс-конференцию после вопроса о заболевании Новака COVID-19.