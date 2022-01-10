Семья Джоковича оборвала пресс-конференцию после вопроса о заболевании Новака COVID-19

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Джордже Джокович, брат первой ракетки мира Новака Джоковича, прекратил пресс-конференцию, после вопроса о заболевании брата коронавирусом.
Семья Джоковича оборвала пресс-конференцию после вопроса о заболевании Новака COVID-19
  • © Oscar Barroso / IPA/Sipa USA

Семье теннисиста был задан вопрос, как поступил Новак, когда впервые узнал о том, что заразился коронавирусом в декабре.

Никто из членов семьи серба не стал отвечать на этот вопрос, после чего журналистам было объявлено, что пресс-конференция завершена.

17 и 18 декабря Джокович участвовал в различных мероприятиях — вручал награды детям, снимался для L'Equipe. При этом 16 декабря он получил положительный тест на коронавирус. Именно на основании перенесённой болезни спортсмен пытался въезать на территорию Австралии, не будучи вакцинированным. Серб был задержан и помещён в изолятор. Его виза была аннулирована.

10 января судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию Джоковича, постановив освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания. Первоначально спортсмену не разрешили въезд в Австралию, поскольку его медицинское исключение оказалось недостаточным основанием для въезда в страну. Спортсмен оспорил это решение и выиграл суд.

Ранее Джокович обратился к болельщикам после решения суда отменить его депортацию из Австралии.

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