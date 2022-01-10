Джокович обратился к болельщикам после решения суда отменить его депортацию из Австралии

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Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович сделал заявление после решения австралийского суда отменить его депортацию из страны.
Джокович обратился к болельщикам после решения суда отменить его депортацию из Австралии
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«Я доволен и благодарен, что суд отменил аннуляцию моей визы. Несмотря на все то, что произошло за последнюю неделю, я хочу остаться и принять участие в Australian Open. Я остаюсь сфокусированным на этом. Я прилетел сюда, чтобы сыграть на одном из самых важных турниров перед замечательными болельщиками. Пока что я не могу сказать больше, но спасибо вам за то, что поддерживали меня во всём этом и воодушевили меня, чтобы я оставался сильным», — написал Джокович в своем Instagram

10 января судья Энтони Келли удовлетворил апелляцию Джоковича, постановив освободить его из иммиграционного изолятора в течение 30 минут после завершения заседания. Первоначально спортсмену не разрешили въезд в Австралию, поскольку его медицинское исключение оказалось недостаточным основанием для въезда в страну. Спортсмен оспорил это решение и выиграл суд.

Ранее Царич заявил, что ситуация с Джоковичем вызвала оправданное недовольство людей по всему миру.

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