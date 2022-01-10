Царич: ситуация с Джоковичем вызвала оправданное недовольство людей по всему миру

Временный поверенный в делах Сербии в России Славолюб Царич предположил, какие меры примет первая ракетка мира Новак Джокович после ситуации в Австралии.

«Я юрист, но это, честно говоря, вопрос к команде юристов Джоковича. Каким будет их следующий шаг, я прогнозировать не могу. В любом случае, спасибо за ваш интерес к этому делу, которое вызвало оправданное недовольство не только среди граждан Сербии, но и по всему миру», — заявил Царич в интервью RT.

Ранее Царич заявил, что правила въезда в страну должны быть чёткими для всех.