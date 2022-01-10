Царич: правила въезда в страну должны быть чёткими для всех

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Временный поверенный в делах Сербии в России Славолюб Царич рассказал, знал ли сербский теннисист Новак Джокович, что его медотвод утверждён.
Царич: правила въезда в страну должны быть чёткими для всех
  • © Dubreuil Corinne/Abaca/Sipa USA
  • Legion-Media

«Подробностями насчёт этого я не располагаю, но нужно подчеркнуть, что правила для въезда в страну должны быть чёткими и не допускать различных трактовок, как в данном случае», — заявил Царич в интервью RT.

Он подчеркнул, что все должны быть равны. 

«Я не вижу здесь какой-то дискриминации в вопросе отношения к обычным людям и таким звёздам, как Новак Джокович. Правила въезда в страну должны быть чёткими для всех», — добавил Царич.

Ранее Царич заявил, что скандал Джоковича может помешать подготовке к Australian Open.

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