Царич: правила въезда в страну должны быть чёткими для всех

Временный поверенный в делах Сербии в России Славолюб Царич рассказал, знал ли сербский теннисист Новак Джокович, что его медотвод утверждён.

«Подробностями насчёт этого я не располагаю, но нужно подчеркнуть, что правила для въезда в страну должны быть чёткими и не допускать различных трактовок, как в данном случае», — заявил Царич в интервью RT.

Он подчеркнул, что все должны быть равны.

«Я не вижу здесь какой-то дискриминации в вопросе отношения к обычным людям и таким звёздам, как Новак Джокович. Правила въезда в страну должны быть чёткими для всех», — добавил Царич.

Ранее Царич заявил, что скандал Джоковича может помешать подготовке к Australian Open.