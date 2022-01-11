Источник: Джокович мог подделать ПЦР-тест

Первая ракетка мира серб Новак Джокович подозревается в том, что мог подделать ПЦР-тест после скандальной ситуации в Австралии.

По информации Der Spiegel, Джокович мог подделать ПЦР-тест, сделанный 16 декабря 2021 года, поскольку в базу Сербии результат был занесён с задержкой в десять дней — 26 декабря.

5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации против COVID-19. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

Ранее экс-министр иммиграции Австралии призвал депортировать Джоковича из страны.