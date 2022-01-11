Экс-министр иммиграции Австралии призвал депортировать Джоковича из страны
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«Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук согласно закону может аннулировать визу Новака Джоковича, и никакие решения судьи Энтони Келли не могут лишить его таких полномочий. Если закон требует, чтобы каждый прилетевший в Австралию дважды привился от коронавируса... Если Джокович не выполняет данные требования, то любые его попытки остаться в Австралии должны быть обречены на провал. Это и должен решить министр Хоук. Это решение обязательно должно быть принято», — приводит слова Берка Sydney Morning Herald.
При въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации от COVID-19. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.
Australian Open пройдёт с 17 по 30 января. Сербский теннисист является действующим победителем турнира.
Ранее сообщалось, что премьер-министры Австралии и Сербии обсудили ситуацию с Джоковичем.