Экс-министр иммиграции Австралии призвал депортировать Джоковича из страны

Бывший министр иммиграции Австралии Керри Берк выразил мнение, что серб Новак Джокович, первая ракетка мира, должен быть депортирован из страны по причине отсутствия прививки от коронавируса.

«Министр иммиграции Австралии Алекс Хоук согласно закону может аннулировать визу Новака Джоковича, и никакие решения судьи Энтони Келли не могут лишить его таких полномочий. Если закон требует, чтобы каждый прилетевший в Австралию дважды привился от коронавируса... Если Джокович не выполняет данные требования, то любые его попытки остаться в Австралии должны быть обречены на провал. Это и должен решить министр Хоук. Это решение обязательно должно быть принято», — приводит слова Берка Sydney Morning Herald.

При въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации от COVID-19. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

Australian Open пройдёт с 17 по 30 января. Сербский теннисист является действующим победителем турнира.

Ранее сообщалось, что премьер-министры Австралии и Сербии обсудили ситуацию с Джоковичем.