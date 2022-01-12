Джокович объяснил предъявление ложной информации при въезде в Австралию

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович выступил с заявлением по поводу ситуации с предъявлением ложной информации в документах при въезде в Австралию.

«Это был человеческий фактор, и уж точно не преднамеренная ошибка. Сегодня моя команда предоставила правительству Австралии дополнительную информацию, чтобы прояснить этот вопрос», — написал Джокович в Instagram.

Он также добавил, что из-за уважения к правительству Австралии больше не будет высказываться на этот счёт.

5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации против COVID-19. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

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