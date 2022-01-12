Тарпищев: у российских теннисистов не возникнет проблем с въездом в Австралию

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заверил, что у отечественных спортсменов не возникнет проблем с попаданием на Зеленый континент для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года.
Тарпищев: у российских теннисистов не возникнет проблем с въездом в Австралию
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«Все наши основные игроки вакцинированы — эпопея с Джоковичем ни у кого повториться не должна. Весь основной состав мужской и женской сборных сделал прививки ещё после Мадрида», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Глава ФТР назвал «идиотской» ситуацию с сербом Новаком Джоковичем, который только по решению местного суда смог въехать в страну. 

5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с  визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации против COVID-19. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.

Джокович является действующим победителем турнира.  

Australian Open — 2022 пройдёт с 17 по 31 января.

Ранее Джокович объяснил предъявление ложной информации при въезде в Австралию.

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