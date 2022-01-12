Тарпищев: у российских теннисистов не возникнет проблем с въездом в Австралию
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«Все наши основные игроки вакцинированы — эпопея с Джоковичем ни у кого повториться не должна. Весь основной состав мужской и женской сборных сделал прививки ещё после Мадрида», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Глава ФТР назвал «идиотской» ситуацию с сербом Новаком Джоковичем, который только по решению местного суда смог въехать в страну.
5 января при въезде в Австралию Джокович столкнулся с визовыми проблемами из-за неправильного оформления документов в связи с медотводом от вакцинации против COVID-19. Теннисиста должны были депортировать, однако его адвокаты подали в федеральный суд апелляцию и добились положительного решения.
Джокович является действующим победителем турнира.
Australian Open — 2022 пройдёт с 17 по 31 января.
Ранее Джокович объяснил предъявление ложной информации при въезде в Австралию.