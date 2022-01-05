В обход вакцинации: разрешение Джоковичу выступить на Australian Open вызвало волну критики

Новак Джокович получил медотвод для участия в Открытом чемпионате Австралии. Первая ракетка мира выступит на турнире, хотя для этого всем игрокам необходимо пройти вакцинацию одобренным властями препаратом. Сделанное для сербского спортсмена исключение вызвало полемику как среди болельщиков, так и среди его коллег.

Первая ракетка мира Новак Джокович оказался в центре первого громкого скандала в новом теннисном сезоне. Он объявил, что примет участие в Открытом чемпионате Австралии, несмотря на свой отказ проходить обязательную для этого вакцинацию от коронавируса. Теннисист получил медицинский отвод, из-за чего стал объектом критики со стороны болельщиков и других теннисистов.

Участие Джоковича в Australian Open, который он выигрывал рекордные девять раз, оказалось под вопросом в ноябре прошлого года. Тогда директор турнира Крейг Тайли объявил, что всем, кто хочет попасть на соревнования, необходимо пройти вакцинацию. Он подчеркнул, что это требование является обязательным как для спортсменов, так и для болельщиков и персонала, а исходит оно непосредственно от властей Австралии, которые отказываются пускать на свою территорию непривитых гостей.

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Подавляющее большинство известных теннисистов прошли вакцинацию и спокойно восприняли требования организаторов. Джокович же известен своим отрицательным отношением к прививкам, которое он высказывал ещё в начале пандемии. В дальнейшем он отказывался разглашать информацию о том, получил ли он вакцину, ссылаясь на тайну частной жизни. В связи с этим возникли серьёзные опасения, что первая ракетка не будет защищать свой титул победителя AusOpen и не выиграет 21-й турнир Большого шлема.

Однако уже в середине декабря организаторы смягчили требования. Тайли объявил, что невакцинированные игроки смогут попасть на турнир, если получат медицинский отвод. Для этого им необходимо подать заявку, которую дважды проверят эксперты в области иммунологии, инфекционных заболеваний и общей практики. Утверждалось, что процесс получения медотвода будет полностью конфиденциальным и личность того, чей статус рассматривается, не будет известна экспертам.

Критерии, по которым можно получить медотвод, определяются Технической консультативной группой по вопросам иммунизации населения Австралии. Согласно её указаниям, временное разрешение на пребывание в стране без вакцинации могут получить те, кто за последние полгода переболел коронавирусом, перенёс серьёзное заболевание (был госпитализирован или прооперирован) или имел негативные побочные эффекты после первой дозы. В отдельную категорию входят лица с психическими расстройствами, которые могут навредить себе или окружающим в случае получения прививки.

Несмотря на появившуюся лазейку, Джокович не воспользовался ею сразу. 29 декабря он снялся с ATP Cup в Сиднее, на котором должен был выступать в составе сборной Сербии. Тогда же сербские СМИ принялись выдавать противоречивую информацию: то утверждали, что Джокович снимется с Australian Open, то сообщали, что он всё-таки выступит на нём.

4 января, менее чем за две недели до старта мейджора, сербский теннисист объявил, что поедет на турнир. У себя в Instagram он рассказал о наличии медотвода. Эту новость подтвердил в своём пресс-релизе и оргкомитет AusOpen. В сообщении сказано, что Джокович прошёл обе экспертные проверки и теперь может приехать в Австралию.

«Для выдачи медицинских отводов была установлена справедливая и независимая процедура, которая позволяет быть уверенными, что Открытый чемпионат Австралии будет безопасным и приятным для всех. Основанием для этого процесса служит то, что решения принимаются независимыми медицинскими экспертами и каждый заявитель получает надлежащее рассмотрение», — заявил Тайли.

Новость вызвала возмущение среди болельщиков. Хотя некоторые пользователи соцсетей были рады тому, что на Australian Open выступит его главный фаворит, большинству не понравилось сделанное для Джоковича исключение. Многие отметили, что теперь сербского теннисиста будут освистывать каждый раз, когда он будет появляться на кортах «Мельбурн-Парка».

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Гнев любителей тенниса вызван также тем, что другие игроки в похожей ситуации не могли рассчитывать на такое же отношение к себе.

Некоторые коллеги Джоковича тоже выразили своё недовольство. Британец Лиам Броади саркастично подметил, что давно знал о будущем медотводе Джоковича, а бывшая первая ракетка мира в парном разряде Джейми Маррей заявил, что не смог бы последовать примеру 20-кратного победителя турниров Большого шлема.

«Думаю, что если бы я не был привит, то не смог бы получить отвод. Он молодец, что получил разрешение приехать в Австралию и соревноваться. Нам остаётся только доверять тому, что у него есть стоящая причина для медотвода», — сказал британский теннисист.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев также выразил негативное отношение к происходящему. Он отметил непоследовательность организаторов AusOpen, которые требуют от всех игроков проходить вакцинацию.

«Говоря о Джоковиче на Australian Open, у других спортсменов, естественно, возникнет вопрос, почему одним даётся исключение, а другим — нет. Уважаю Джоковича, но правило должно быть для всех одно. Новак — личность и многое сделал для тенниса. Он отстоял свою позицию, своё мнение. Спорный вопрос скорее к организаторам турнира. На самом деле он такой же спорный, как и вопрос, почему они обязывают всех вакцинироваться», — сказал Тарпищев «Чемпионату».