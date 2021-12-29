Источник: Джоковичу разрешили выступить на Australian Open без вакцинации

Серб Новак Джокович, первая ракетка мира, сможет принять участие в Australian Open 2022 года после отказа от вакцинации.

По информации Telegraf.rs, теннисист получил разрешение на участие в турнире. Сербский спортсмен не объявлял о вакцинации, без которой теннисисты не смогут участвовать на Australian Open.

Напомним, что турнир пройдёт с 17 по 30 января 2022 года. Действующим победителем Australian Open является Новак Джокович.

Ранее Тарпищев назвал 2021 год лучшим в истории отечественного тенниса.