Источник: Джоковичу разрешили выступить на Australian Open без вакцинации
- © Oscar Barroso / IPA/Sipa USA
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По информации Telegraf.rs, теннисист получил разрешение на участие в турнире. Сербский спортсмен не объявлял о вакцинации, без которой теннисисты не смогут участвовать на Australian Open.
Напомним, что турнир пройдёт с 17 по 30 января 2022 года. Действующим победителем Australian Open является Новак Джокович.
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