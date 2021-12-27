Тарпищев назвал 2021 год лучшим в истории отечественного тенниса

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев подвёл итоги уходящего 2021 года для отечественного тенниса.
Тарпищев назвал 2021 год лучшим в истории отечественного тенниса
  • AP

«Самое яркое событие уходящего года? Мы первые в рейтинге среди всех стран. Мы выиграли в этом году вообще всё. Впервые за историю советско-российского тенниса достигли такого результата. Это был наилучший теннисный год для России. Мы выиграли три командных титула. Медведев взял US Open. На Олимпиаде мы первые. Мы оказались сильнейшими», — цитирует Тарпищева «Спорт-Экспресс».

В 2021 году сборная России выиграла Кубок Дэвиса, ATP Cup, а дуэт Андрея Рублёва и Анастасии Павлюченковой выиграл золото Олимпийских игр,переиграв в финале соотечественников Елену Веснину и Аслана Карацева.

Ранее сообщалось, что Рублёв заболел коронавирусом перед стартом Кубка АТР.

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