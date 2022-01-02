«Не хотел сдерживать эмоции»: как Россия победила Францию на старте ATP Cup

Сборная России одержала победу над национальной командой Франции в стартовом матче группового этапа ATP Cup. Роман Сафиуллин в трёх сетах обыграл Артура Риндеркнеша, совершив невероятный камбэк. Даниил Медведев сенсационно уступил Уго Умберу, допустив 44 невынужденные ошибки и семь двойных. В паре же отечественные теннисисты одолели Эдуарда Роже-Васслена и Фабриса Мартена.

Сборная России по теннису выиграла первый матч на ATP Cup. Соперниками национальной команды стали французы, изначально не планировавшие приезжать в Австралию: теннисистов экстренно собрали после снятия австрийцев, у которых оба игрока из топ-250 не смогли по состоянию здоровья выступить на турнире. Впрочем, несмотря на сжатые сроки, французам удалось выставить сразу двух спортсменов из первой сотни рейтинга ATP — Уго Умбера (35-я ракетка мира) и Артура Риндеркнеша (58-я). Отечественный коллектив, напротив, перед стартовым матчем уже не выглядел фаворитом соревнований. Из-за коронавируса в Сидней не полетели Аслан Карацев, Андрей Рублёв и Евгений Донской. Вместе с Даниилом Медведевым защищать титул предстояло Роману Сафиуллину (167-я ракетка мира), Евгению Карловскому (269-я) и Александру Шевченко (328-я).

По регламенту турнир открывали вторые номера команд, поэтому первым на корт защищать честь страны вышел 24-летний Сафиуллин. Противостоял ему Артур Риндеркнеш, с которым россиянин на корте ранее ни разу не встречался. Роман в этом матче дебютировал за национальную сборную, и стартовое волнение сказалось в первом сете. Решающим стал третий гейм, который теннисисты разыгрывали более 15 минут: 11 раз было ровно, россиянин смог отыграть пять брейк-пойнтов, но шестой всё-таки остался за французом. Затем Риндеркнеш взял ещё один гейм на чужой подаче и спокойно довёл дело до победы — 6:2.

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Однако это не сломило Сафиуллина. Теннисист показал, что тренерский штаб каждый раз не просто так, для количества, вызывает его в команду. Во второй партии Роман впервые смог сделать брейк и повёл 2:0. Правда, тут же отдал свою подачу, вернув равенство в игре. Геймы проходили очень нервно и напряжённо. У Риндеркнеша за сет было пять брейк-пойнтов, но ни одним француз не смог воспользоваться. Очередной подвиг россиянину пришлось совершать уже в концовке партии при счёте 6:5. Теперь уже Артур оказался в роли отыгрывающегося: с одним брейк-пойнтом он справился, а второй всё-таки остался за Сафиуллиным.

Третья партия, хотя и начиналась упорно, полностью осталась за россиянином, он повёл 4:0 и не упустил преимущество. В итоге — 6:3, невероятный камбэк Сафиуллина, который впервые с 2018 года победил игрока из топ-100 мирового рейтинга.

После матча россиянин признался, что его вдохновили слова Медведева. Даниил посоветовал ему не волноваться и просто играть в свой теннис.

«Очень рад победить в первом матче, заработать очко для команды. Второй сет получился напряжённым, я старался выиграть столько мячей, сколько мог, и оказывать давление на соперника. Перед встречей Даниил сказал идти и играть изо всех сил, отбросив волнение. Бороться за каждое очко», — приводит слова Сафиуллина официальный сайт ATP.

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев, в свою очередь, выразил надежду, что у Романа получится такой же взлёт, как и у Аслана Карацева, который после ATP Cup 2021 поднялся со 112-го места в мировом рейтинге на 18-е.

«Что касается Сафиуллина, то в 2015-м он победил на юниорском Australian Open. У Романа была серьёзная травма плеча, он даже делал операцию во Вьетнаме. После этого прогресс затормозился. До последнего времени рецидив давал о себе знать. Он хороший игрок, который очень многое потерял. Не раскрылся до того уровня, кем мог бы быть в действительности. Одиночные встречи он часто играет здорово, в последнее время побеждал в челленджерах. Хочется, чтобы повторил путь Карацева. Но проблемы с травматизмом, к сожалению, есть», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

Вторыми на корт вышли Медведев и Умбер. Ранее спортсмены пересекались только один раз — в первом круге турнира в Гамбурге в 2020 году. Тогда россиянин уступил в двух сетах. Непростым получился и второй матч с французом. Хотя Даниил, явно ещё не поймавший игровой ритм после отдыха, можно сказать, отдал этот поединок сам: 44 невынужденные ошибки, в том числе семь двойных, отсутствие первой подачи — всего 56% попаданий. Кроме того, начиная с конца второго сета у Медведева начало сводить ноги. А Умбер, видя проблемы россиянина, специально заставлял его ввязываться в длинные розыгрыши. Однако надо отдать должное Даниилу. С учётом всех возникших проблем он боролся до конца и добрался до тай-брейка третьей партии, где сильнее оказался француз. Умбер победил со счётом 6:7 (5:7), 7:5, 7:6 (7:2).

Таким образом, завершилась невероятная победная серия россиянина. Он не знал поражений в командных матчах весь 2021 год, выиграв четыре встречи на ATP Cup и пять — в Кубке Дэвиса.

Решающим стал парный матч, на который вновь вышли Сафиуллин и Медведев. Причём второй ракетке мира после напряжённого поединка с Умбером дали отдохнуть меньше получаса. Это возмутило Даниила, о чём он потом говорил на пресс-конференции.

«Когда я услышал, что у меня есть 25 минут, чтобы подготовиться к парному матчу, то был недоволен. Этого слишком мало, чтобы восстановиться после трёхчасовой борьбы и судорог. Но я играю за Россию, за свою страну. Даже если я буду умирать, всё равно выйду на корт и постараюсь победить», — признался теннисист.

Эдуард Роже-Васслен и Фабрис Мартен, в отличие от россиян, были свежими. Кроме того, у французов имелся и большой опыт парных встреч. Так что всё говорило в пользу соперников. Однако встреча сложилась иначе. Медведев наконец заиграл в привычном чемпионском стиле. Сафиуллин также порой работал очень эффектно. Несмотря на некоторую несогласованность в действиях (в одном из геймов при подаче Даниил, например, попал в плечо Роману), российскому дуэту удалось выиграть матч в двух сетах. В первой партии они сделали два брейка, лишь раз отдав свою подачу. Во второй всё решилось в девятом гейме: россияне взяли первый же брейк-пойнт, вывели счёт на 5:4 и спокойно пошли подавать на матч. По окончании встречи Медведев с Сафиуллиным не скрывали радости, бросившись к скамейке запасных. По словам Даниила, этот день стал одним из самых ярких в его карьере.

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«У меня определённо бывали эмоциональные моменты, но сегодняшний день будет в топ-3 или топ-5. Вы только посмотрите на матч Романа. Как он смог вернуться в игру после тяжёлого первого сета, в котором уступил сопернику очень легко, а потом действовал нереально здорово и переломил ход матча. В парах партнёр находится близко к тебе, а это совсем другое, когда на твоей половине корта есть ещё кто-то. Эмоции, когда мы смогли сделать брейк во втором сете, были невероятные. Можно было бы их сдержать, но я не хотел», — признался россиянин.

Тарпищев, в свою очередь, оказался удивлён, что у Медведева и Сафиуллина получилось выиграть парную встречу у непростого французского дуэта, а также оценил шансы команды на победу в турнире.

«С тем составом, который заявлен на ATP Cup, практически с любой командой можно бороться. Как получится — посмотрим. Будем надеяться, что, несмотря на ослабленный состав, наши преподнесут какой-нибудь сюрприз», — сказал специалист.

Совершать подвиги нужно будет уже совсем скоро: 4 января россиянам предстоит встреча с хозяевами кортов — австралийцами.