Даниил Медведев считает матч с Францией одним из самых эмоциональных в своей карьере

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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился эмоциями после победы над Францией на групповом этапе ATP Cup.
Даниил Медведев считает матч с Францией одним из самых эмоциональных в своей карьере
  • AP

«У меня точно были эмоциональные моменты в карьере, но сегодняшняя встреча должна войти в лучшую тройку или пятёрку, достаточно вспомнить игру Романа Сафиуллина», — цитирует Медведева пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Он отметил, что возвращение Сафиуллина в игру после отданного первого сета в стартовом матче было невероятным, а играл Роман потрясающе.

«Эмоции, которые я ощутил после брейка во втором сете парного матча, были невероятными. Думаю, я мог бы сдержаться, но не захотел», — добавил Медведев.

Россия обыграла Францию со счётом 2:1. В одиночных матчах Сафиуллин одолел Артура Риндеркнеша, а Медведев уступил Уго Умберу. В решающей парной встрече Медведев и Сафиуллин победили Фабриса Мартена и Эдуарда Роже-Васслена.

Сборная России является действующим победителем ATP Cup.

Ранее Медведев объяснил поражение от Умбера на ATP Cup.

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