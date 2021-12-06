«Российский теннис вновь на вершине»: Медведев и Рублёв выиграли для России первый Кубок Дэвиса за последние 15 лет

Сборная России по теннису третий раз в истории выиграла Кубок Дэвиса. В финале она не оставила шансов национальной команде Хорватии, вновь не доводя дело до парной встречи. Сначала Андрей Рублёв сломил сопротивление Борны Гойо, а затем Даниил Медведев в двух сетах одолел Марина Чилича. После матча Медведев признался, что ехал на турнир исключительно за победой, но эти две недели стали самыми сложными в его карьере.

Сборная России по теннису впервые за 15 лет выиграла Кубок Дэвиса. Национальная команда в составе Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Аслана Карацева, Карена Хачанова и Евгения Донского взяла верх в 11 матчах из 13, а в плей-офф не уступила ни одного сета, если оставить за скобками фактически выставочную парную встречу в полуфинале с командой Германии.

Соперником национальной команды в финале стала Хорватия, сенсационно выбившая из борьбы Сербию с Новаком Джоковичем во главе. И это при том, что команда приехала на турнир без одного из лидеров — Борны Чорича. Спортсмен до сих пор не восстановился после травмы, полученной в марте. В отсутствие победителя Кубка Дэвиса — 2018 вторым номером хорватов в одиночном разряде стал Борна Гойо, занимающий 279-е место в мировом рейтинге, и именно ему суждено было стать главным открытием турнира.

Теннисист поочерёдно смог победить в нокаут-раунде Лоренцо Сонего (27-я ракетка мира) и Душана Лайовича (33-я). Эти очки стали ключевыми в матчах, поскольку после поражений Марина Чилича позволяли довести дело до третьей встречи, где в борьбу вступали лидеры парного рейтинга ATP Мате Павич и Никола Мектич. С ними не смогли справиться ни итальянцы, ни сербы.

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Не хотелось доводить дело до выяснения отношений в паре и российским теннисистам. Поэтому многое определялось уже в противостоянии Рублёва и Гойо. Ранее соперники встречались лишь один раз — в 2019 году на групповом этапе Кубка Дэвиса. Тогда у пятой ракетки мира проблем не возникло. Он победил со счётом 6:3, 6:3. Уверенно чувствовал себя 24-летний россиянин и в этот раз. Несмотря на большое количество проведённых на турнире матчей, Рублёв смотрелся на корте более резким и быстрым. Как результат, в четвёртом гейме он наконец сделал брейк, который стал решающим в первом сете. На своей подаче у россиянина проблем не возникало. Андрей отдал хорвату в партии всего два очка — в одном случае это был приём на вылет, а в другом — двойная ошибка.

Второй сет развивался по тому же сценарию с одним лишь отличием: брейк Рублёву сделать так и не удалось. Он активно цеплялся за очки на приёме, но в решающие моменты включался Борна и вытаскивал, казалось бы, уже проигранные геймы. Также россиянин стал больше ошибаться на приёме. При этом на своей подаче проблем у Рублёва не возникало, легко, под ноль, их выигрывать теперь не получалось. В итоге игра плавно докатилась до тай-брейка. Ключевым в нём стал розыгрыш при счёте 5:4 в пользу хорвата. Андрей вытащил тяжелейший мяч и по линии красиво обвёл соперника, а дальше спокойно довёл дело до победы — 6:4, 7:6 (7:5).

После встречи он отметил, что во второй партии Борна стал ощутимо лучше подавать и поэтому сделать брейк было проблематично.

«В этом матче я не расслаблялся, также набирал обороты, продолжал бороться, биться за каждый мяч. Неважно, какой счёт. Я бы сказал, что Гойо во втором сете прибавил не в игре, а в подаче. Стал больше попадать, сильнее бить. Но всё равно ему приходилось много рисковать, а когда важный момент в матче, это не так просто делать. В итоге мне удалось выиграть и показать хороший теннис», — сказал Рублёв Okko Sport.

Куда более непростым получился поединок Даниила Медведева с Марином Чиличем. Соперники хорошо знают друг друга. В последний раз они встречались совсем недавно — на Уимблдоне. Тогда получился сложный пятисетовый поединок, который с трудом выиграл россиянин.

На этот раз первая партия также прошла в обоюдоострой борьбе и заставила болельщиков поволноваться. Теннисисты брали свои подачи, но с большим трудом. И казалось, что каждое очко может повлиять на исход встречи. У Медведева не шла первая подача — проходила через раз со скрипом (55%), а Чилич имел небольшое преимущество во время длинных розыгрышей. В итоге соперники добрались до тай-брейка, который также превратился в качели. Решающей стала двойная ошибка Медведева при подаче на сет при счёте 7:6. Но она не сослужила плохую службу, а мобилизовала Даниила — он сразу же взял свою подачу, а затем выиграл розыгрыш бэкхендом.

После того как удалось взять первый сет, россиянин успокоился и начал действовать на корте более хладнокровно. При этом подарок Медведеву в четвёртом гейме преподнёс сам Чилич. Хорват допустил двойную ошибку и дал сопернику шанс зацепиться, которым тот воспользовался сполна. Долгожданный брейк — и далее россиянин уже полностью контролировал игру, не позволив Марину навязать борьбу, — 6:2.

После матча Медведев признался, что ехал на Кубок Дэвиса только за победой, однако решающие игры дались ему очень тяжело.

«Это невероятно! Я больше всего рад за команду, а не за себя. У нас сейчас потрясающая атмосфера в коллективе. Рад, что принёс важнейшее очко, которого нам так недоставало. В самом конце сезона играть невероятно сложно. Это одни из самых сложных недель в моей карьере, и я горжусь в том числе своим выступлением. Марин — невероятный теннисист, на протяжении всего матча он практически не давал мне шансов, всё решил тай-брейк первого сета. Сначала я сделал двойную ошибку, это было очень серьёзно, но потом получил шанс отыграться. Это был сложный матч, но для большого финала это характерно», — признался Медведев.

При этом российские специалисты не сомневались в победе подопечных Шамиля Тарпищева. Обладатель Кубка Дэвиса 2002 года Евгений Кафельников отметил, что у отечественного коллектива был большой запас прочности.

«Ребята сильнее соперников по классу. Есть ощущение, что они катком прошлись по соревнованию. Золотой дубль с учётом победы девочек (в ноябре российские теннисистки выиграли Кубок Билли Джин Кинг — RT). Безусловно, это говорит о том, что российский теннис на вершине вновь. Надеюсь, эта тенденция продолжится, все предпосылки для этого есть», — приводит слова специалиста ТАСС.

Сборная России в третий раз в своей истории стала победителем Кубка Дэвиса и впервые за 15 лет. В последний раз национальная команда привозила трофей домой в 2006 году. Тогда за неё выступали Николай Давыденко, Марат Сафин и Дмитрий Турсунов. Что до Тарпищева, то он стал пятым в истории капитаном сборной с тремя победами в Кубке Дэвиса. Ранее это удавалось австралийцу Нилу Фрейзеру, югославу Николе Пиличу, французу Яннику Ноа и шведу Хансу Ольссону.