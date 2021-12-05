Тарпищев считает 2021 год великим в истории российского тенниса

Президент Федерации тенниса России и капитан национальной сборной Шамиль Тарпищев отреагировал на победу команды в финале Кубка Дэвиса.

«Это великий год в истории российского тенниса. Выиграть два турнира и лучше всех выступить на Олимпиаде — такого никому не удавалось», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева над Марином Чиличем (7:6 (9:7), 6:2) в одиночных встречах.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео первых эмоций российских теннисистов после победы на Кубке Дэвиса.