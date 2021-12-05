Медведев назвал невероятной победу России в финале Кубка Дэвиса

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Вторая ракетка мира Даниил Медведев поделился эмоциями после победы сборной России по теннису над командой Хорватии в финале Кубка Дэвиса.
Медведев назвал невероятной победу России в финале Кубка Дэвиса
  • AP
  • © Bernat Armangue

«Это невероятно. Я больше рад за команду, а не за себя. У нас была невероятная атмосфера в коллективе. Рад, что принёс важнейшее очко, которого нам так недоставало», — сказал Медведев после матча.

Он отметил, что в последние недели сезона очень тяжело играть, а также назвал минувшую неделю одной из самых сложных в его карьере. Кроме того, Даниил добавил, что гордится и командой, и своей игрой.

«Марин — невероятный теннисист, на протяжении всего матча он практически не давал мне шансов, всё решил тай-брейк первого сета, какие-то пара розыгрышей. Сначала я сделал двойную ошибку, это было очень серьёзно, но потом получил шанс отыграться. Это был сложный матч, но для большого финала это характерно», — добавил Медведев.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева (7:6 (9:7), 6:2) над Марином Чиличем в одиночных встречах.

Ранее сообщалось, что Россия стала трёхкратным обладателем Кубка Дэвиса.

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